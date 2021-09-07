В Украину возвращается долгожданное тепло / Фото УНИАН
В среду, 8 сентября, по всей Украине заметно повысится температура. Теплее всего будет на западе и на юге страны, до +23°. При этом в большинстве областей установится ясная и безоблачная погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +10°, днем +21°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +23°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +23°.
- В Ривне в среду ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +22°.
- В Тернополе 8 сентября ночью будет +7°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске завтра будет немного облачно, ночью +8°, днем +23°.
- В Черновцах в среду - почти безоблачно, ночью +7°, днем +22°.
- В Виннице завтра будет +8°...+21°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.
- В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +21°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+20°.
- В Одессе 8 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +20°.
- В Херсоне в среду ночью +8°, днем +23°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет ясная и безоблачная погода, ночью +7°, днем +23°.
- В Запорожье завтра температура ночью +7°, днем +20°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+20°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +19°.
- В Днепре температура ночью будет +8°, днем +20°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +10°...+19°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +20°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +20°.
Погода в Украине 8 сентября / фото УНИАН
Народные приметы на 8 сентября
8 сентября - мучеников Адриана и Наталии. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.
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