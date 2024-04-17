Апрель, май и июнь - это месяцы с пониженным потреблением, когда есть возможность отремонтировать наибольшее количество энергетического оборудования.

Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости аналитического центра Dixi Group Елена Лапенко заявила, что Украина должна использовать быструю децентрализацию генераций для восстановления от разрушений энергообъектов.

"Учитывая масштабы разрушений мы вынуждены делать все для того, чтобы подготовиться к следующей зиме и установить распределенную генерацию там, где она больше всего нужна", - сказала Лапенко в эфире телемарафона.

Она отметила, что это не может быть исключительно коммерческое решение. Невозможно просто сказать участникам рынка, чтобы те покупали газовые турбины, ставить их и генерировать электричество, поскольку это капиталовложения и инвестиции.

"Поэтому здесь значительное влияние будет иметь помощь наших партнеров. Мы сотрудничаем с фондами энергетической поддержки. Доноры, отдельные государства, различные международные компании предоставляют нам не только оборудование, но и вкладывают туда средства", - сказала эксперт.

По ее словам, Украина делает заявку на то, что нам сейчас крайне необходимо. И за средства этого фонда можно это оборудование приобрести.

"Если в прошлом году, например, это были трансформаторы. Это более дорогое и сложное оборудование, которое мы получали. То сейчас это именно газотурбинные и газопоршневые станции, которые могут заменить ту генерацию, которая была уничтожена россиянами этими тремя атаками за последние два месяца", - добавила Лапенко.

Кроме того, она подчеркнула, что атомные энергоблоки, которые покрывают очень значительную долю потребления, также нуждаются в ремонтах: перегрузка топлива и технические работы на оборудовании.

"Энергоблоки мы должны выводить в ремонт. И летом, когда потребление значительное, они постепенно начинают выходить из ремонта. То есть апрель, май и иногда июнь это месяцы с пониженным потреблением, когда мы можем отремонтировать наибольшее количество оборудования. И учитывая то, что очень много маневровой мощности у нас поражено российскими ракетами, то экономное потребление именно в вечерние пики является сверхважным", - отметила Лапенко.

Ситуация в энергетике Украины - последние новости

11 апреля, во время последнего массированного удара, россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она была самой мощной электростанцией региона, питавшей также Житомирскую и Черкасскую области.

16 апреля гендиректор ДТЭК Денис Бондарь заявил, что для Киева были обновлены графики отключения электроэнергии.

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