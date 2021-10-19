В украинских квартирах с каждым днем становится все холоднее, а тарифы на тепло неприятно удивляют. Многие украинцы вынуждены экономить на отоплении и обогреваться другими методами. В ход идут теплые свитера, шерстяные одеяла и десятки литров горячего чая.
Как сэкономить на отоплении в частном доме или квартире
Существует несколько хитростей, которые помогают уменьшить теплопотери в доме.
- Поставьте окна с тройным стеклопакетом – они лучше сохраняют тепло.
- Установите современный конденсационный котел с автоматикой.
- Поставьте терморегулятор на термостат.
- В квартире с центральным отоплением можно установить счетчик учета тепловой энергии.
- В частном доме можно утеплить стены и крышу.
Как экономят на отоплении в разных странах
В Германии устанавливают температуру воздуха +16 в квартире, а также устанавливают собственные котельни для отопления. Некоторые используют электрические простыни.
В Японии используют ковры и столы с подогревом, электрические покрывала, кондиционеры. В стране нет центрального отопления.
В Финляндии для экономии тепла устанавливают теплонасосы, которые выводят тепло в здание. Таким образом можно сэкономить 30% элекроэнергии.
В Британии отопление включают только ночью, а также не ставят батареи на кухне. Температура воздуха в квартире обычно не превышает 15 градусов.
Куда обращаться, если не топят или топят ниже нормы
Энергетический эксперт Мария Яковлева
В зависимости от того с кем заключен договор на оказание услуги по теплоснабжению:
- В случае заключения договора с ОСМД, как коллективного потребителя с теплоснабжающей компанией, необходимо обращаться в ОСМД, чтобы пришла комиссия и проверила фактическую температуру в вашем доме.
- В случае заключения прямого индивидуального договора каждого потребителя с теплоснабжающей компанией, необходимо обращаться непосредственно к теплоснабжающей компании, чтобы комиссия проверила фактическую температуру в квартире потребителя.
- Согласно пункту 5 постановления Кабинета Министров Украины №151 от 17 февраля 2010 года "Об утверждении Порядка проведения перерасчетов размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижения качества" по результатам проверки комиссии фактической температуры в помещениях нужно обратиться в ОСМД или теплоснабжающей компании с требованием пересчета суммы за некачественно предоставленные услуги теплоснабжения.