Рассказываем, как экономить на отоплении дома, и как обогреваются жители разных стран.

В украинских квартирах с каждым днем становится все холоднее, а тарифы на тепло неприятно удивляют. Многие украинцы вынуждены экономить на отоплении и обогреваться другими методами. В ход идут теплые свитера, шерстяные одеяла и десятки литров горячего чая.

Как сэкономить на отоплении в частном доме или квартире

Существует несколько хитростей, которые помогают уменьшить теплопотери в доме.

Поставьте окна с тройным стеклопакетом – они лучше сохраняют тепло.

Установите современный конденсационный котел с автоматикой.

Поставьте терморегулятор на термостат.

В квартире с центральным отоплением можно установить счетчик учета тепловой энергии.

В частном доме можно утеплить стены и крышу.

Как экономят на отоплении в разных странах

В Германии устанавливают температуру воздуха +16 в квартире, а также устанавливают собственные котельни для отопления. Некоторые используют электрические простыни.

В Японии используют ковры и столы с подогревом, электрические покрывала, кондиционеры. В стране нет центрального отопления.

В Финляндии для экономии тепла устанавливают теплонасосы, которые выводят тепло в здание. Таким образом можно сэкономить 30% элекроэнергии.

В Британии отопление включают только ночью, а также не ставят батареи на кухне. Температура воздуха в квартире обычно не превышает 15 градусов.

Куда обращаться, если не топят или топят ниже нормы

Энергетический эксперт Мария Яковлева

В зависимости от того с кем заключен договор на оказание услуги по теплоснабжению:

В случае заключения договора с ОСМД, как коллективного потребителя с теплоснабжающей компанией, необходимо обращаться в ОСМД, чтобы пришла комиссия и проверила фактическую температуру в вашем доме.

В случае заключения прямого индивидуального договора каждого потребителя с теплоснабжающей компанией, необходимо обращаться непосредственно к теплоснабжающей компании, чтобы комиссия проверила фактическую температуру в квартире потребителя.

Согласно пункту 5 постановления Кабинета Министров Украины №151 от 17 февраля 2010 года "Об утверждении Порядка проведения перерасчетов размера платы за предоставление услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу в случае непредоставления их или предоставления не в полном объеме, снижения качества" по результатам проверки комиссии фактической температуры в помещениях нужно обратиться в ОСМД или теплоснабжающей компании с требованием пересчета суммы за некачественно предоставленные услуги теплоснабжения.

Автор: Екатерина Пулатова