Из-за полномасштабной войны и временной оккупации части территории Украины производство электроэнергии на солнечных и ветровых станциях в июне сократилось на 50%.
Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Гарантированный покупатель".
Отмечается, что на начало 2022 года установленная мощность производителей в балансирующей группе "Гарантированного покупателя" составляла около 8500 МВт. Поскольку подавляющее большинство объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) были построены в южных регионах, имеющих для этого наибольший потенциал (Херсонская, Николаевская, Запорожская, Одесская, Днепропетровская области), то сейчас показатель установленной мощности уменьшился на 24% − до 6500 МВт.
"Приходится констатировать падение генерации, ведь часть станций прекратила свое производство в условиях боевых действий. Прогнозируется, что, например, в июне падение производства по всему сектору ВИЭ будет составлять где-то в районе 50% от потенциально возможного", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что около 70 субъектов хозяйствования, то есть 7% балансирующей группы "Гарантированного покупателя", вообще не производят электрическую энергию.
"Сейчас мы столкнулись с огромными трудностями на рынке. Наибольшие – это, наверное, физическое уничтожение или повреждение станций, а также падение потребления электрической энергии, что приводит к ее избытку", – цитирует пресс-служба и. о. директора "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.
Война в Украине и возобновляемая энергетика:
Госпредприятие "Гарантированный покупатель" гарантированно выкупает электроэнергию, производимую электростанциями по "зеленому" тарифу, и продает ее на рынке "на сутки вперед".
По словам министра энергетики Германа Галущенко, в Украине планируют построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики. Весомый вклад в зеленую трансформацию может сделать развитие водородной энергетики.
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