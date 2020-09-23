К увеличению стоимости горючего трейдеров подталкивает девальвация, которая наблюдается уже несколько недель.

В ближайшее время в связи с ростом курса доллара в Украине может измениться цена на бензин и автогаз.

Об этом, как сообщают «Факты», заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

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Цена на нефть

По словам эксперта, в последние две недели на мировом рынке было падение цены на нефть, однако украинский рынок не успел отреагировать на снижение котировок.

«Некоторая ценовая турбулентность есть. Предыдущие две недели наблюдалось снижение мировых цен на нефть. Стоимость барреля опустилась до 38 долларов. Украинский рынок даже успел отреагировать на снижение нефтяных котировок. Цена литра бензина в мелком опте и даже в некоторых розничных сетях снизилась на 20−90 копеек», - отметил Куюн.

«С начала нынешней недели пошел обратный процесс и нефть вновь подорожала до 41 доллара за баррель. Оптовый рынок нефтепродуктов моментально отреагировал — цены начали постепенно расти. К увеличению стоимости горючего трейдеров также подталкивает ползучая девальвация, которая наблюдается уже несколько недель», - казал Куюн.

Курс валют

По словам эксперта, за этот период гривня подешевела на 50−60 копеек по отношению к доллару.

«Каждая гривня в курсе доллара — это 85 копеек в цене литра бензина. То есть если доллар подорожал на 50 копеек, то только за счет курсовых колебаний себестоимость литра бензина увеличивается на 30 копеек», - сказал Куюн

«Каждая гривня в курсе доллара — это 85 копеек в цене литра бензина. То есть если доллар подорожал на 50 копеек, то только за счет курсовых колебаний себестоимость литра бензина увеличивается на 30 копеек. Если девальвация национальной валюты продолжится, этот фактор все сильнее будет влиять на цены», — считает эксперт.

Импорт российского газа

«Что касается возможного изменения акцизов на нефтепродукты, то определенные предпосылки к перемене существующего порядка таки есть», — считает Куюн.

«У нас сейчас очень большой импорт сжиженного газа из России. Однозначно, когда в стране производится все больше бензина, то возникает вопрос: для чего мы должны импортировать автогаз из России, тем самым сдерживая потребление отечественного бензина? Да, в случае принятия предлагаемого закона привлекательность газа для потребителей резко снизится, так как выгода от его использования нивелируется», - заявил Куюн.

По его словам, именно в этом смысл предлагаемого изменения ставок акциза, чтобы газа потреблялось меньше, а бензина больше. «Даже если расходы на использование бензина и газа сравняются, то, по крайней мере, людям станет невыгодно устанавливать новое газовое оборудование на свои автомобили. То есть количество потребителей автогаза не будет расти. А значит, будет остановлено увеличение потребления этого топлива и в дальнейшем начнет повышаться потребление бензина, в том числе и производимого в Украине", — подытожил Куюн.

Акцизы

В то же время народный депутат Украины Алексей Мовчан заявил о том, что сейчас акцизы прописаны: для бензинов порядка 213 евро за 1000 л, для дизеля — 139 евро за 1000 л и для автомобильного газа — 52 евро за 1000 л.

По словам депутата, это приводит к неравенству на топливном рынке.

«Это приводит к неравенству разного вида топлива на одном рынке. Мы предлагаем использовать справедливый подход ко всем автомобилистам и ввести акцизную ставку для всех видов топлива одинаковую, — на уровне 139 евро», - сказал депутат.

Как изменится цена

«В результате цены на дизельное топливо, которое покупают потребители, никак не изменятся в результате введения новых акцизов. При этом литр автогаза подорожает на 3,0−3,4 грн, а бензин подешевеет на 2,9−3,0 грн. То есть газ может стоить 14 грн, а бензин — порядка 18 грн. Тогда потребитель будет принимать решение в пользу бензина, поскольку брать российский газ будет невыгодно", — отметил Мовчан.

"Литр автогаза подорожает на 3,0−3,4 грн, а бензин подешевеет на 2,9−3,0 грн. То есть газ может стоить 14 грн, а бензин — порядка 18 грн", - заявил Мовчан

Перспективы украинских НПЗ

По его словам, из-за сокращения потребления бензина в пользу дешевого автомобильного газа из России, украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут закрыться.

"У нас в стране остался один нормально работающий нефтеперерабатывающий завод (Кременчугский – УНИАН), но если сохранится темп падения потребления бензина, которое происходит в стране с 2012 года, то в ближайшее несколько лет завод может закрыться. Это значит, что мы будем еще более зависимы от импорта, негде будет перерабатывать украинскую нефть, и сократятся рабочие места", - пояснил депутат.

Законопроект

15 сентября 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо", который позволит существенно снизить цены на бензин.

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Автор: УНИАН