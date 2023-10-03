По мнению эксперта, если курс достигнет 45 гривень за доллар, при сохранении нынешних мировых цен на нефть, топливо в Украине уже к концу года подорожает до 65 гривень за литр.

Нацбанк с 3 октября внедрил режим гибкого курса, чем обеспокоил украинцев, так как есть основания полагать, что цены на АЗС пойдут вверх.

Основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Лёушкин в комментарии УНИАН поделился прогнозом относительно того, как изменения Нацбанка повлияют на цены на топливо. По мнению Лёушкина, переход к гибкому курсу приведет к девальвации гривни, что, в свою очередь, потянет вверх цифры на стеллах украинских АЗС.

Эксперт объясняет, что в Украине существует давняя традиция: до Нового года бюджет "закрывают" увеличением курса, однако после Нового года, как правило, курс стабилизируется за счет валютных поступлений от экспорта. Проблема этого года, по мнению Лёушкина, заключается в том, что из-за проблем с экспортом украинской продукции и сокращения поступлений международной помощи - ожидаемой стабилизации курса может не произойти.

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"В августе не было поступлений денег от наших доноров, которые поддерживают нашу валюту. А на межбанке мы все-равно продали 2,8 млрд долларов. По сентябрю я статистику не видел, сказать не могу, она еще не опубликована. Но я не думаю, что она намного лучше. Возможно, что-то и перепало, но продавали (валюту – УНИАН) мы все равно активно", — рассказывает эксперт.

Исходя из этого, основатель сети АЗС "Прайм" убежден, что уже до конца 2023 года курс подскочит до уровня 45 гривень за доллар. При этом, если мировые цены на нефть останутся прежними, топливо в Украине подорожает до уровня около 65 гривень за литр уже в ближайшие месяцы.

"Мы ждем увеличение на 23%. Цена на ОККО сегодня - 58 гривень, плюс 20 процентов – это 69,60 грн. Я думаю, что реальная цена будет 65-67 гривень за счет того, что сети АЗС чуть-чуть маржу свою сократят, маркетингом порежут (урезав скидки и специальные предложения для постоянных клиентов – УНИАН)", — рассказал УНИАН Лёушкин.

Перспектива горючего по 80 грн

Себестоимость топлива на украинских АЗС состоит из трех основных компонентов: мировой цены на нефть, которая сейчас колеблется в районе 90 долларов за баррель, курса доллара и фактора вмешательства правительства (которое сыграло значительную роль в подорожании бензина в прошлые месяцы в связи с возвращением довоенного налогообложения).

По словам Лёушкина, даже без фактора вмешательства правительства в ценообразование, если цены на нефть вырастут еще больше, то цена бензина может подскочить до 70, и даже 80 гривень за литр.

По мнению эксперта, государство уже морально смирилось с ценой на стеллах в 65 гривень. Объяснять это можно будет удорожанием нефти и ростом курса доллара. Но если цена горючего превысит 70 гривень, будут предприниматься какие-то действия.

"Мое личное мнение, что в таком случае будет какая-то реакция со стороны правительства: отменят НДС или уменьшат акциз. Потому что завести цены за 70 гривень/литр — это уже что-то из ряда вон выходящее", — считает Дмитрий Лёушкин.

"Призрачная надежда" сдерживания роста цен на топливо

При этом, по словам Лёушкина, есть "призрачная надежда", что такой пессимистичный прогноз не оправдается. Избежать его будет возможно, если мировые цены на нефть начнут сокращаться.

"По нефти ситуация может быть не сильно однозначная. Она все еще может нам помочь. Если до конца октября она не перевалит уверенно за 95 долларов/баррель и не закрепится, то она пойдет в обратную сторону - в район $88-87, что в принципе поможет нам пережить ситуацию с курсом", — рассказал Лёушкин.

Ситуация с топливом

В июле 2023 года в Украине был повышен налог на добавленную стоимость на топливо до довоенного уровня (с 7 до 20%), а мировые цены на нефть продолжали расти (с 75,5 долларов на конец июня до 90 долларов на 3 октября).

За сентябрь топливо на АЗС подорожало почти на 2,5 гривни. С начала июля средняя цена бензина марки А-95 выросла на 10,38 грн - до 55,23 гривень за литр (с 44,85 грн на конец июня).

Эксперт прогнозирует безумное подорожание топлива в Украине. Если мировая цена на нефть превысит отметку в 100 долларов за баррель, то бензин и дизель могут стоить по 63 гривны за литр. А если цены на нефть приблизится к отметке в 120 долларов за баррель, то цены на топливо могут подскочить до 80 гривень за литр.

Недавно стало известно, что налоговая взялась за одну из сетей АЗС: закрылись более 50 заправок.

Гибкий курс

С 3 октября 2023 года Нацбанк ввел гибкий курс. НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет меняться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривни, так и существенного укрепления.

Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ. В то же время курс на тех сегментах рынка, где имеют возможность покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года - речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков.

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