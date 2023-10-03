Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский прогнозирует, что пока не стоит ожидать больших колебаний курса.

Тот факт, что Национальный банк Украины ввел гибкий курс гривни не приведет к большим колебаниям стоимости национальной валюты. Об этом заявил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

По его словам, режим управляемой гибкости обменного курса означает, что Нацбанк и в дальнейшем будет контролировать ситуацию на валютном рынке. Эксперт указал на то, что НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты, из-за чего курс сможет меняться - как расти, так и падать. В то же время Нацбанк будет существенно ограничивать курсовые изменения и не будет допускать как значительного ослабления гривни, так и существенного ее укрепления.

"Сейчас не стоит ожидать больших колебаний курса гривни. НБУ не заинтересован сорвать якорь ценовой стабильности, которую уже почти удалось вернуть. В то же время понемногу Нацбанк будет масштабом своих интервенций за счет валюты от международных партнеров показывать ожидаемое направление движения курса", - отметил он.

Видео дня

Также он добавил, что в случае разблокирования морского экспорта и роста цен на зерно и металлы гривна будет крепчать, а в случае роста расходов на нефтепродукты или при недостаточной поддержке союзников — понемногу девальвировать.

Внедрение режима гибкого курса

Национальный банк Украины с 3 октября отменил фиксированный валютный курса и ввел гибкий курс.

НБУ разрешил банкам самостоятельно устанавливать курс безналичной валюты. Ранее банки могли покупать и продавать валюту по заявкам клиентов только в пределах официального курса НБУ +/- 1%.

При этом НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке, а смена режима не означает плавающего курсообразования, как было до начала полномасштабного российского вторжения.

С 24 февраля 2022 года официальный курс гривны к доллару был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл., а с июля 2022 года — 36,57 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: