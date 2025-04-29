Спустя почти сутки после начала отключения власти еще не назвали причину отключения электроэнергии.

Власти Испании и Португалии приложили немало усилий, чтобы восстановить работу транспортных сетей и инфраструктуры после того, как массовое отключение электроэнергии привело к остановке работы обеих стран. Об этом пишет Financial Times.

Оператор испанской сети Red Eléctrica заявил, что к 6 утра по местному времени во вторник более 99% спроса на энергию было восстановлено после того, как миллионы людей провели ночь в темноте.

Отмечается, что почти через 24 часа после начала отключения власти еще не назвали причину отключения электроэнергии. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в телевизионном обращении поздно в понедельник, что "все возможные причины анализируются".

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Как пишет FT, национальный железнодорожный оператор Испании Renfe заявил во вторник, что некоторые услуги будут работать в обычном режиме, в частности поезда между Мадридом и Барселоной. Некоторые пригородные рейсы вокруг Мадрида также возобновились, но движение метро в испанской столице остается приостановленным. Aena, крупнейший оператор аэропортов Испании, предупредил о продолжении перебоев в полетах.

Блэкаут в Европе - что известно

28 апреля в Европе произошло масштабное отключение электроэнергии, которое парализовало Испанию и Португалию. Блэкаут произошел во многих городах - от Мадрида до Лиссабона. Также большая часть Пиренейского полуострова осталась без света. Тогда сообщалось, что восстановление подачи электроэнергии в Испании может занять "от шести до девяти часов".

Португальский оператор E-Redes тогда объявил, что отключение электроэнергии произошло из-за "проблем в европейской энергосистеме".

Из-за масштабных отключений света правительство Испании объявило о введении чрезвычайного положения в Мадриде, Андалусии, Эстремадуре и Мурсии.

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