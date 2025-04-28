В нескольких странах Европы резко исчез свет.

Масштабные отключения электроэнергии, которые затронули одновременно сразу несколько европейских стран, включая Португалию, Францию и Испанию, не должны повлиять на Украину.

Наша страна на текущий момент практически не импортирует электроэнергию Запада, заявили "РБК-Украина" несколько источников на энергетическом рынке Украины. Хотя Украина и является частью "единой европейской энергосистемы".

Ситуация в нашей энергетике, по словам источника, остается стабильной.

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"Мы сейчас почти не импортируем электроэнергию - это может быть только в некоторые часы и в очень малых объемах. В основном идет экспорт", - отметил он.

Единая европейская энергосистема - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что из-за масштабного отключения света остановились метрополитены и железнодорожное сообщение в этих странах.

При этом, хоть больницы в Испании и Португалии и оснащены генераторами, персоналу поручили выключить компьютеры, чтобы экономить электроэнергию. Сообщается, что страны в один момент "потеряли" 10 ГВт электроэнергии.

Причина произошедшего до сих пор неизвестна.

Ранее мы рассказывали, что вскоре в Украине изменится стандарт напряжения в электросети. 220 вольт больше не будет. В Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности – переход на номинальное напряжение 230/400 В.

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