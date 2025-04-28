Постепенно удается восстанавливать энергоснабжение.

Из-за масштабных отключений света правительство Испании объявило о введении чрезвычайного положения в Мадриде, Андалусии, Эстремадуре и Мурсии.

Как передает испанская газета El Pais, об этом во время выступления заявил президент правительства Педро Санчес. Центральное правительство возьмет на себя управление кризисом в этих регионах, поскольку они официально обратились с соответствующей просьбой. По словам политика, причины кризиса до сих пор изучаются, он призвал людей не спекулировать на этой теме.

В испанской корпорации Red Electrica сообщили, что восстановили уже 35% потребления, до полного восстановления остались часы. СМИ пишут о частичном возвращении света в разных городах.

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В украинском "Энергоатоме" сообщили, что все атомные электростанции Испании потеряли внешнее электроснабжение, поэтому их энергоблоки остановили:

"Дизель-генераторы работают исправно, поддерживая критические системы безопасности. Охлаждение реакторов продолжается стабильно, все требования ядерной безопасности соблюдены. Национальный регулятор Испании (CSN) оперативно активировал кризисные протоколы, международные организации проинформированы".

Блэкаут в Европе

Напомним, 28 апреля масштабное отключение электроэнергии охватило Испанию, Португалию, Андорру и части южной Франции. Это оставило миллионы людей без света и вызвало серьезные перебои в работе транспорта, связи и других критических инфраструктур.

Украина уже заявила о готовности оказать помощь европейским партнерам в восстановлении энергосетей, поскольку имеет опыт восстановления энергосистемы во время войны.

Португальский оператор REN указал на возможные резкие температурные колебания в Испании, которые могли вызвать колебания в электросети и нарушение синхронизации между системами.

Кроме того, испанский Центр криптологии и агентство кибербезопасности INCIBE начали расследование возможной кибератаки.

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