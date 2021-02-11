Европарламент призвал Украину завершить реформу и повысить уровень соблюдения законодательства ЕС.

Европейский парламент призвал Украину завершить реформу нового рынка электроэнергии и уровень соблюдения законодательства Европейского Союза, так как на сегодня он все еще остается неконкурентоспособным по стандартам ЕС.

Читайте такжеВеерных отключений света не будет: Украина возобновила импорт электроэнергии из РоссииОб этом говорится в резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, обнародованной на сайте Европарламента.

"Новый оптовый рынок электроэнергии, который начал работать в Украине в июле 2019 года, все еще неконкурентоспособен по стандартам ЕС. Поэтому настоятельно рекомендуется Украине завершить реформу и повысить уровень соблюдения законодательства ЕС, прежде всего за счет усиления независимости "Укрэнерго" и отказа от перекрестного субсидирования", - сказано в документе.

Также Европарламент призвал Украину модернизировать существующие электростанции, чтобы они соответствовали строгим европейским стандартам охраны окружающей среды и безопасности.

Что этому предшествовало

1 июля 2019 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

Законом предусматривается внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе - на розничном. Это значит, что конечный потребитель может выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.

Также данный закон предусматривает одновременное функционирование нескольких рынков: Рынок двусторонних договоров; Рынок вспомогательных услуг; Рынок "на сутки вперед"; Внутрисуточный рынок; Балансирующий рынок.

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Автор: Игорь Орел