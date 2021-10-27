Витренко считает, что таким образом РФ склоняет Европу к сертификации "Северного потока-2".

Президент Российской Федерации Владимир Путин демонстративно использует газ как геополитическое оружие, с помощью которого шантажирует Европу и склоняет ее к скорейшей сертификации газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", ссылаясь на слова председателя правления Юрия Витренко.

"Путин использует газ как оружие. Это реальность, в которой мы живем. Некоторые представители иностранных правительств не хотят ее замечать. Для них Путин прямо в лицо говорит, что делает это специально и не даст Европе больше газа без запуска "Северного потока-2" при его очевидном несоответствии европейскому законодательству", - отметил он.

Витренко добавил, что еще одна цель, которую преследует Путин, – возвращение к системе долгосрочных контрактов на поставки газа.

Читайте такжеИз-за "Северного потока-2" в Украине взлетят тарифы на распределение газа - Зеркаль"Путин не скрывает, что хочет вернуться к системе долгосрочных контрактов, когда на долгую перспективу фактически привязывает к себе европейские страны и с каждой из них устраивает свою геополитическую сделку", - подчеркнул председатель правления НАК.

Он напомнил, что "Газпром" искусственно ограничил поставки газа в Европу до рекордно низкого уровня, что привело к стремительному росту цен на европейском рынке. При этом Россия продолжает блокировать украинский маршрут для производителей из стран Восточной Азии и других (кроме "Газпрома") российских газовых компаний. В то же время РФ не позволяет перенести точки передачи газа для европейских заказчиков на границу Украина-Россия.

Как сообщал УНИАН, 26 октября Министерство экономики Германии по результатам проведенного анализа объявило, что сертификация трубопровода "Северный поток-2" не будет угрожать поставкам газа в Европейский Союз.

Ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что российской газопровод "Северный поток-2", который построен в обход Украины, не создает никакой дополнительной ценности для Европы.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом. К середине октября цены на газ опустились в среднем до 1100 долл. за тыс. куб. об.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

Автор: Анна Бредихина