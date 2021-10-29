До 30 ноября 600 тысяч потребителей, которые попали к поставщику "последней надежды", будут платить за газ 7,96 грн за куб. м вместо 16,56 грн за куб. м.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет роль поставщика "последней надежды" (ППН), снизила тариф на поставку газа своим потребителям после соответствующего решения Кабинета министров.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

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Таким образом, с 1 октября по 30 ноября 600 тысяч потребителей компании, которые попали к поставщику "последней надежды", будут платить за газ 7,96 грн за куб. м вместо 16,56 грн за куб. м.

"Бытовые потребители природного газа, обслуживаемые поставщиком "последней надежды" (ППН), получат платежи за октябрь и ноябрь с ценой 7,96 грн за куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - сообщает компания.

В то же время для бюджетных учреждений цена составит до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

Компания отметила, что в дальнейшем клиенты ППН в течение 60 дней должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить стабильную цену на газ.

Поставщик "последней надежды" и тарифы:

Поставщик "последней надежды" в Украине – газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса. Потребители имеют право перейти от поставщика "последней надежды" к другому поставщику. Для этого потребителю нужно подать онлайн-заявку на сайте выбранной компании.

Для бытовых потребителей в Украине действует годовое предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты, согласно которым газ в первый год должен стоить 7,42 грн за кубометр.

По состоянию на сегодня газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 тысяч клиентов.

ГК "Нафтогаз Украины" как ППН обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской и Луганской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, в городе Шепетовка Хмельницкой области.

25 октября Кабинет министров Украины обязал поставщика "последней надежды" "Газопоставляющую компанию "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

28 октября 2021 года газоснабжающие компании Украины обнародовали цены на газ на ноябрь.

Автор: Анна Бредихина