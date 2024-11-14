Отмечается, что Германия не импортировала напрямую российский СПГ с момента вторжения Путина в Украину.

Германия запретила государственным терминалам принимать российский сжиженный природный газ. В Берлине заявили, что этот шаг призван защитить государственные интересы.

Газета Financial Times пишет, что министерство экономики Германии "предписывает" Deutsche Energy Terminal "не принимать никаких поставок российского СПГ" после того, как компания проинформировала Берлин о том, что ее импортный терминал в Брунсбюттеле должен получить соответствующий груз.

Министерство заявило, что распоряжение выдано для защиты "важнейших государственных интересов" страны, призвав оператора "отказаться от поставок СПГ из России до дальнейшего уведомления".

Видео дня

В то время как США и Великобритания запретили российский СПГ, ЕС продолжает импортировать это топливо, причем 20% поступает прямо из России. Большая часть российского СПГ поставляется во Францию, Испанию и Бельгию по долгосрочным контрактам, от которых, по словам компаний, они не смогут отказаться, если не будет введен полномасштабный запрет.

Германия не импортировала напрямую российский СПГ с момента вторжения Путина в Украину, и распоряжение министерства "гарантирует, что так будет и дальше". Однако у немецкой государственной энергетической группы Sefe есть долгосрочный контракт на поставку СПГ с российского экспортного предприятия "Ямал", и она направила почти все поставки на импортный завод во Франции. Там СПГ повторно газифицируется и поступает в объединенную европейскую систему газопроводов. Германия начала получать трубопроводный газ из Франции в октябре 2022 года.

Российский газ в Европе - последние новости

В СМИ появилась информация, что Владимир Путин намекнул, что транзита российского газа через территорию Украины в 2025 году может не быть. Стоит отметить, что Украина неоднократно заявляла, что не будет продлевать контракт на транзит газа по истечению срока его действия.

На этом фоне Венгрия и Словакия близки к соглашению с Азербайджаном о транзите газа через Украину.

Стоит отметить, что страны ЕС финансируют полномасштабную войну России против Украины, покупая энергоносители у РФ. Европейские страны оплатили 1,5 года боевых действий российский армии.

Вас также могут заинтересовать новости: