В 2022 году страна собирается полностью отказаться от ядерной энергетики.

Германия в пятницу, 31 декабря, прекратила работу трех из шести атомных электростанций, которые все еще были в эксплуатации.

Три закрытых реактора впервые ввели в эксплуатацию в середине 1980-х годов, передает AP News. Вместе они обеспечивали электричеством миллионы немецких семей на протяжении почти четырех десятилетий.

Одна из станций - Брокдорф, - расположена в 40 километрах к северо-западу от Гамбурга на реке Эльба. Она стала центром антиядерных протестов, вызванных чернобыльской катастрофой 1986 года. Две других - это Гронде, в 40 километрах к югу от Ганновера, и Гундремминген, в 80 километрах к западу от Мюнхена.

Читайте такжеГосинспекция проверит облэнерго по поводу отключений света в декабреПравительство Германии заявило на этой неделе, что вывод из эксплуатации всех атомных станций в следующем году и последующий отказ от угля к 2030 году не повлияет на энергетическую безопасность страны или ее цель - сделать крупнейшую экономику Европы "климатически нейтральной" к 2045 году.

По данным Института Фраунгофера, возобновляемые источники энергии обеспечили почти 46% выработки электроэнергии в Германии в 2021 году. На долю угля приходилось более 51%, а на ядерную энергию - более 13%.

Решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики и переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии было впервые принято левоцентристским правительством Герхарда Шредера в 2002 году. Его преемница Ангела Меркель установила 2022 год в качестве окончательного срока для закрытия АЭС.

Как сообщал УНИАН, ранее, в декабре 2019 года в Германии прекратили работу АЭС Филиппсбург - одной из семи на тот момент работающих атомных электростанций.

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