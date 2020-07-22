Кабмин утвердил "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения

Эта компания будет поставлять газ потребителям, которые не смогли заключить контракт с поставщиком.

Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" определена поставщиком "последней надежды" в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения в течение трех лет.

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Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Таким образом, "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" будет поставлять газ потребителям, которые не смогли заключить контракт с поставщиком.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Конкурсная комиссия при Министерстве энергетики выбрала "Газопоставляющую компанию "Нафтогаз Украины", поставщиком газа "последней надежды" в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения с 1 августа.

Справка УНИАН. В конце июня Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) для нужд населения - до 1 августа 2020 года.

"Поставщик последней надежды" - компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика.

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