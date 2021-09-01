Ранее Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2".

Европейская комиссия готова к консультациям с Украиной по вопросам, которые возникают в связи с завершением строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом Представительство Евросоюза в Украине сообщило в ответ на запрос корреспондента УНИАН.

"Мы направили ответ нашим украинским коллегам, выразив свою готовность обсуждать и продолжать текущий диалог по энергетическим вопросам. Мы находимся в тесном контакте с (украинской) властью в отношении многих вопросов, в том числе энергетических, и с нетерпением ожидаем возможность обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос относительно консультаций", - говорится в ответе.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

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В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Виталий Саенко