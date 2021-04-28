Компания опубликовала открытое заявление по сегодняшним кадровым перестановкам.

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет о том, что увольнение главы компании Андрея Коболева является юридической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

Об этом говорится в открытом заявлении НАК «Нафтогаз Украины».

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«Принятое Кабинетом Министров Украины решение является юридическим манипуляцией. Увольнение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями», - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно Уставу «Нафтогаза» и Закону «Об акционерных обществах», представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров.

«Способ, которым сегодня были приняты серии решений относительно органов управления «Нафтогаза», демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями», - заявили в компании.

«Нафтогаз» сообщает, что правление и Наблюдательный совет компании только вчера презентовали результаты работы за 2020 год. Несмотря на кризис и наращивания долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год.

По информации пресс-службы, кроме того, на данный момент менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд грн. Таким образом, «Нафтогаз» - единственная государственная компания, которая все еще имеет прочный запас ликвидности. Бесконтрольный доступ к этим средствам и их нецелевое использование ставят под угрозу подготовку Украины к прохождению следующей зимы.

«Такие действия Кабмина является сигналом всем государственным предприятиям: работа в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться. Кроме того, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности», - сказано в сообщении компании.

Что этому предшествовало

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2020 году получила 19 млрд грн убытка против 2,6 млрд грн чистой прибыли по итогам 2019 года. В компании объяснили такие результаты низким спросом, ценами на газ и сомнительными долгами.

При этом компания заявляла, что ожидает по итогам первого квартала 2021 года получить чистую прибыль.

Кадровые перестановки

28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины".

Также было принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза".

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Автор: Анна Бредихина