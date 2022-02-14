По состоянию на 14 февраля 2022 года Россия отказалась наращивать транзит газа через Украину.

На фоне обострения ситуации на украинской границе и нарастающего риска вторжения российских войск на территорию Украины, правительство Италии намерено снизить зависимость от российского газа.

Об этом заявил замглавы итальянского МИД Манлио Ди Стефано, сообщает Repubblica.it.

Как сообщает издание, на фоне российской агрессии Европа столкнулась с ростом цены на газ. В связи с этим, по словам Манлио Ди Стефано, итальянским властям следует обратить внимание на Алжир, Азербайджан и Туркменистан как альтернативных поставщиков.

"Мы должны думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии, но мы не можем игнорировать краткосрочную перспективу и должны работать с самыми надежными партнерами", — сказал он.

Таким партнером может стать Алжир, добавил Манлио Ди Стефано. Кроме того, он напомнил о важности Трансадриатического газопровода (TAP) для диверсификации источников энергоресурса, поскольку по нему поставляется азербайджанский газ.

Трансадриатический газопровод:

Трансадриатический газопровод - трубопровод для транспортировки природного газа из Каспийского и Ближневосточного регионов в Западную Европу. Введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

Маршрут газопровода протяженностью в 520 км, проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море (офшорная часть) и Италию. Разработчики проекта – швейцарская EGL, норвежская Statoil, немецкий E.ON Ruhrgas. Предполагаемая мощность газопровода – 10 млрд м³ в год, с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд.

Япония и поставки газа в Европу:

9 февраля 2022 года появилась информация о том, что в случае нападения России на Украину Япония готова утвердить экстренные поставки излишков природного газа в Европу.

Ситуация с газом в Украине:

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на конец января 2021 года составляли 21,2 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Транзит газа:

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу. "Газпром" перешел на посуточное бронирование мощностей магистрали, хотя до этого выкупал их на месяц.

В декабре 2021 года "Газпром" отказывался бронировать мощности польского участка трубопровода "Ямал-Европа".

Газ по газопроводу "Ямал-Европа", который обычно качается на запад в Германию, с 21 декабря работает в реверсивном режиме и идет на восток в Польшу.

Ожидалось, что поставки газа вернутся к своему обычному режиму экспорта на запад после того, как "Газпром" забронировал транзитные мощности.

Но, примерно после часа прокачки в западном направлении, платформа Gascade показала, что трубопровод остановился в обоих направлениях

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе 2022 года сократился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,66 млрд кубометров.

1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Это направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита.

1 февраля 2022 года "Газпром" в два раза увеличил транзит газа через Украину.

8 февраля 2022 года "Газпром" снизил объемы транзита через украинскую ГТС и не забронировал поставки газа через Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа".

По состоянию на 14 февраля 2022 года Россия отказалась наращивать транзит газа через Украину.

Цена на газ: