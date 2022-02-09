В случае нападения России на Украину Япония готова утвердить экстренные поставки излишков природного газа в Европу.
Об этом сообщает японская газета Nikkei.
Как сообщает издание, на сегодняшний день запасы сжиженного природного газа (СПГ) энергетических компаний Японии на 10% превышают показатель прошлого года.
Энергетические компании страны готовы организовать поставки сланцевого сжиженного газа непосредственно с месторождений на севере Америки.
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Правительство страны может утвердить экстренные поставки СПГ уже сегодня.
Ситуация с газом в Японии:
В 2020 году Япония закупила около 74,5 млн тонн СПГ, она занимает первое место по объему импорта в мире.
Ситуация с газом в Украине:
- Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
- 28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.
- Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на конец января 2021 года составляли 21,2 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
- 1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Это направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита.
- 1 февраля 2022 года "Газпром" в два раза увеличил транзит газа через Украину.
- Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе 2022 года сократился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,66 млрд кубометров.
"Газпром" и транзит газа:
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.
Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу. "Газпром" перешел на посуточное бронирование мощностей магистрали, хотя до этого выкупал их на месяц.
В декабре 2021 года "Газпром" отказывался бронировать мощности польского участка трубопровода "Ямал-Европа".
Газ по газопроводу "Ямал-Европа", который обычно качается на запад в Германию, с 21 декабря работает в реверсивном режиме и идет на восток в Польшу.
Ожидалось, что поставки газа вернутся к своему обычному режиму экспорта на запад после того, как "Газпром" забронировал транзитные мощности.
Но, примерно после часа прокачки в западном направлении, платформа Gascade показала, что трубопровод остановился в обоих направлениях.
8 февраля 2022 года "Газпром" снизил объемы транзита через украинскую ГТС и не забронировал поставки газа через Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа".
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.