Правительство Японии готово утвердить экстренные поставки газа в Европу уже сегодня.

В случае нападения России на Украину Япония готова утвердить экстренные поставки излишков природного газа в Европу.

Об этом сообщает японская газета Nikkei.

Как сообщает издание, на сегодняшний день запасы сжиженного природного газа (СПГ) энергетических компаний Японии на 10% превышают показатель прошлого года.

Энергетические компании страны готовы организовать поставки сланцевого сжиженного газа непосредственно с месторождений на севере Америки.

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Правительство страны может утвердить экстренные поставки СПГ уже сегодня.

Ситуация с газом в Японии:

В 2020 году Япония закупила около 74,5 млн тонн СПГ, она занимает первое место по объему импорта в мире.

Ситуация с газом в Украине:

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

28 января 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на конец января 2021 года составляли 21,2 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Это направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита.

1 февраля 2022 года "Газпром" в два раза увеличил транзит газа через Украину.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе 2022 года сократился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,66 млрд кубометров.

"Газпром" и транзит газа:

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу. "Газпром" перешел на посуточное бронирование мощностей магистрали, хотя до этого выкупал их на месяц.

В декабре 2021 года "Газпром" отказывался бронировать мощности польского участка трубопровода "Ямал-Европа".

Газ по газопроводу "Ямал-Европа", который обычно качается на запад в Германию, с 21 декабря работает в реверсивном режиме и идет на восток в Польшу.

Ожидалось, что поставки газа вернутся к своему обычному режиму экспорта на запад после того, как "Газпром" забронировал транзитные мощности.

Но, примерно после часа прокачки в западном направлении, платформа Gascade показала, что трубопровод остановился в обоих направлениях.

8 февраля 2022 года "Газпром" снизил объемы транзита через украинскую ГТС и не забронировал поставки газа через Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа".

Цена на газ: