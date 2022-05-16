Основной проблемой будет выбор маршрута поставки газа из Израиля в Европу. Рассматривается несколько вариантов.

Израиль наращивает добычу природного газа на шельфе и стремится достичь соглашения о поставках в Европу в ближайшие месяцы.

Как сообщает Reuters, в течение следующих нескольких лет страна намерена удвоить добычу - примерно до 40 миллиардов кубических метров, расширяя текущие проекты и запуская новые месторождения.

Сейчас Израиль обеспечивает газом собственный рынок и через локальную сеть трубопроводов экспортирует в соседние Египет и Иорданию, тогда как большая часть дополнительного газа будет предназначена для Европы.

"Надеемся создать относительно быстрый рабочий процесс и уже летом достичь Рамочного соглашения... Сначала это будут небольшие объемы, и медленно, по мере роста объемов производства и доставки, (объемы) будут увеличиваться", - сказал глава министерства энергетики Израиля Лиор Шиллат во время недавнего визита на буровое судно в Кариши, газовом месторождении в 90 км от побережья Израиля, которое должно быть введено в эксплуатацию в этом году.

Его владелец, лондонская компания Energean, недавно обнаружила неподалеку больше месторождений.

По словам Шиллата, такие соглашения обычно сначала достигаются между правительствами, а потом сделки завершаются в частном секторе. Реально это поможет Европе не ранее 2024 года, сказал он, не уточнив, какие страны потенциально будут привлечены.

Маршруты поставки газа

Отмечается, что проблемой будет выбор маршрута поставки газа, для решения которой необходимо ориентироваться в политике региона. Одним из вариантов может быть экспорт в Европу через заводы по сжижению газа в Египте, а затем на север через трубопроводы, которые находятся на разных стадиях планирования. Также обсуждается плавучий завод по сжиженному природному газу (FLNG), который позволит осуществлять поставки в Европу непосредственно из Израиля.

Другие варианты включают газопровод Eastmed. Это амбициозный и дорогостоящий проект, который соединит газовые месторождения с континентальной Европой, или более короткий трубопровод в Турцию.

Транспортировки через Египет является самым быстрым путем в Европу, FLNG обеспечит независимость от любой транзитной страны, а прямой трубопровод обеспечит самую низкую цену для конечного потребителя, но его строительство займет больше времени, заявила газовый консультант Джина Коэн в отчете, представленном министерству иностранных дел Израиля и Европейскому парламенту.

"Израиль должен действовать как можно быстрее, поскольку окно для подписания контрактов и превращения в крупного поставщика газа для Европы откроется лишь на ограниченное время", - сказала Коэн.

Напомним, Европейский союз из-за войны России против Украины хочет прекратить поставки газа из РФ, которые составляют около 40% голубого топлива. Россия в прошлом году поставила в Европу около 155 млрд кубометров газа.

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