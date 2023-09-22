По контракту на 3 млн грн компания переплатила примерно половину.

Государственная компания НАЭК "Энергоатом", считавшая необходимым повысить тарифы на электричество для населения, снова оскандалилась тендерами на закупку товаров со значительно завышенными ценами.

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал в Телеграм-канале приложение к договору, согласно которому "Энергоатом" закупит большое количество картриджей для обычных принтеров, за что переплатит более 1,5 миллиона гривен.

"Вот мне просто интересно, пусть на крупных контрактах, продаже положительного небаланса или закупках. Ну зачем в "Энергоатоме" уже даже на тендерах на 3 млн грн по картриджам на принтеры такую маржу закладывать?", - возмутился депутат.

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Как следует из опубликованного документа, например, планируется закупить 60 картриджей модели HP CF226A для принтера за 8,73 тысяч гривен без НДС за штуку, или 10,47 тыс грн уже с налогами. Всего компания готова заплатить за них 628,5 тысяч гривен. При этом в интернет-магазине такой картридж уже с налогами стоит 5,5 тысяч гривен. То есть только по одной позиции компания готова переплатить 299 тысяч гривен.

Всего компания планирует закупить девять разнообразных позиций картриджей к принтерам в количестве 248 штук.

По подсчетам УНИАН, если сравнить розничные цены на такие же картриджи в популярных интернет-магазинах, то за весь контракт из суммы 3 млн 90 тысяч гривен с НДС "Энергоатом" примерно переплатил 1 млн 765 тысяч гривен.

Стоит отметить, что подсчитать точную разницу в ценах невозможно, поскольку заявленные позиции товаров отличаются в зависимости от продавца. Кроме того некоторые позиции картриджей в документации являются нестандартными и не идентифицируются у продавцов.

Однако точно можно сказать, что госкомпания, которая является оператором всех атомных электростанций в стране, переплатила минимум вдвое на закупках мелкой офисной техники, в частности, картриджей.

В комментариях к посту депутата Железняка шокированные граждане также пишут, что находят такие товары значительно дешевле.

"Первая же позиция, оригинал, с НДС - 5000 грн. И это не на Хотлайне", - пишет один из комментаторов.

"Первая позиция на Брейне стоит 5429 гривен", - написал другой.

"Если посчитать, то дешевле заказывать печать текста и ксерокопии в любом переходе", - добавляют в комментариях.

"Энергоатому" не впервые переплачивать

Стоит отметить, что в последнее время в СМИ попадает все больше документов, в которых государственная компания "Энергоатом", которая жаловалась не нехватку средств и необходимость пересмотра тарифов для населения, откровенно задирает цены при закупках товаров и услуг.

Издание "Наші гроші" пишет, что "Энергоатом " вдвое задрал цены на бетон для проекта по переработке радиоактивных отходов на 168 млн грн.

Кроме того, во время полномасштабной войны компания приобрела 10 автобусов для подвоза сотрудников на сумму 281,3 миллиона гривен. Стоимость одного автобуса сопоставима со стоимостью нового суперкара Ferrari.

Увеличение тарифов на электироэнергию для населения

С 1 июня в Украине тариф на электроэнергию увеличился до 2,64 гривны за киловатт с 1,44 (при потреблении до 250 киловатт-часов) и 1,68 грн (в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц).

Как объясняли энергетики, повышение тарифов на свет для населения уменьшит финансовую нагрузку на государственных производителей электроэнергии, в частности, "Энергоатома".

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