Сокращение согласовано с представителями Европейского парламента.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, руководство Европейского Союза достигло политической договоренности по поводу резкого сокращения энергопотребления.

Как говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, к концу десятилетия потребление энергии должно быть на 11,7% меньше, чем планировалось ранее.

Совет Европейского Союза сообщил, что данное сокращение согласовано с представителями Европейского парламента.

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Лимит конечного потребления энергии на уровне Евросоюза не должен будет превышать 763 млн тонн в нефтяном эквиваленте, а первичного – 993 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

С 2024 по 2030 год страны ЕС должны будут ежегодно сокращать конечное энергопотребление в среднем на 1,49% и постепенно выйти на показатель в 1,9% к концу 2030-го.

Для государственного сектора будет введена новая ежегодная цель сокращения потребления энергии на 1,9%.

Предел потребления конечной энергии будет обязательным для государств-членов ЕС, а цель снижения потребления первичной энергии — ориентировочная.

Евросоюз и российские энергоносители

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза. Кроме того, в декабре 2022 года министры энергетики стран ЕС договорились об установлении предельной цены на газ.

5 декабря 2022 года был введен потолок цен на нефть, а с 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

С 1 февраля 2023 года Путин запретил экспорт нефти по ценовому потолку.

27 февраля 2023 года глава Комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой, заявил, что в рамках энергетической стратегии Европейский Союз намерен полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.

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