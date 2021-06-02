Как отметил глава компании, без наличия долгосрочного транзитного контракта поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной.

Эксплуатация украинской газотранспортной системы (ГТС) требует значительных средств - около 1 млрд долл. в год.

Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

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«Украинская ГТС - это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию. Примерно 1 млрд долларов в год», - написал Макогон.

Он добавил, что без наличия долгосрочного транзитного контракта на условиях «качай или плати» поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной.

«Поэтому напоминаем, что транзитные мощности украинской ГТС можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля. Приглашаем к участию», - написал глава «Оператора ГТС».

Доходы от транзита газа

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом было предусмотрено, что российский «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

В 2019 году транзит газа через Украину составлял 89,6 млрд куб. м, в 2018 году - 86,8 млрд куб. м, а в 2017 году - 93,5 млрд куб. м.

В 2020 году доходы Украины от транзита газа составили около 2,1 млрд долл.

Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский «Газпром».

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод «Северный поток-2» построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года наряду с уже имеющимся «Северным потоком-1».

1 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что хочет привлечь к управлению украинской ГТС партнеров из Европы и США.

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Автор: Игорь Орел