По результатам исследований, наиболее устойчивым к замерзанию оказалось горючее Pulls Diesel Арктика OKKO.

В Украине резко ухудшилось качество дизельного топлива. Об этом сообщает Институт потребительских экспертиз (ИПЭ), который провел исследование качества этого вида топлива на украинском рынке.

Из 19 отобранных образцов в различных сетях АЗС, только 8 соответствует стандартам. Еще сложнее ситуация с морозостойким, арктическим дизелем. С 19 сетей, которые исследовали эксперты ИПЭ, арктический дизель продавался только на 5. Как правило, он реализуется на АЗС под именным брендом и стоит немного дороже обычного ДТ, но это именно тот случай, когда стоит заплатить больше.

По результатам исследований, наиболее устойчивым к замерзанию оказалось горючее Pulls Diesel Арктика OKKO. У него лабораторно подтверждена температура фильтрации на уровне -36°С. Топливо WOG Mustang, Nano Extro SOCAR выдержали замерзания до -35°С, KLO (Ventus Diesel) до -33°С. А вот позиционируемое как арктическое топливо Euro+ от компании БРСМ-Нафта не дотягнуло даже до норматива обычного дизеля – загустело уже при -19°С. За показателем содержания серы в арктическом ДТ лучшие результаты показал образец OKKO.

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Относительно обычного зимнего дизеля эксперты ИПЭ поделили образцы на две зоны: "зеленую" и "красную". В "зеленую" вошло горючее ОККО, SOCAR, WOG и другие. В "красную" зону попали те бренды, у кого показатели не соответствовали нормативам, а именно: АВИАС, AMIC, BVS, SHELL, БРСМ-Нафта, Neftek, U.GO, BILL OIL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ, ПАТРИОТ, ЕВРО 5.

Резюмируя выводы своего исследования эксперты ИПЭ отмечают: стоит доверять лишь сетям, которые не идут на компромиссы с качеством. А если морозы ударят сильнее, стоит заправляться только арктическими сортами, чтобы не остановиться в пути.