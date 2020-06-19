Деньги и влияние: эксперты объяснили, какую выгоду имеет Россия от преференций на нефтепродукты в Украине

По словам экспертов, если Россия захочет, то может искусственно создать дефицит в Украине.

Россия, осуществляя импорт субсидированного дизельного топлива и сжиженного газа в Украину, имеет от этого финансовую выгоду и источник влияния.

Об этом ТСН рассказали украинские эксперты.

"Украинцы, покупая российское топливо, направляют деньги в российский бюджет, либо в бюджет большинства государственных и частных компаний", - объясняет директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

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Вторая выгода – это источник влияния. Если Россия захочет, то может искусственно создать дефицит. Поэтому еще в декабре 2019 года ситуацию обсуждали на СНБО, где приняли решение до 1 июля разработать план действий по диверсификации поставок. Чтобы из одного источника не поступало более 30% топлива, что его потребляют в Украине.

Украинские добытчики и переработчики нефти пожаловались на действия России в Антимонопольный комитет, так как не могут честно конкурировать с ней. Для решения вопроса они предложили Антимонопольному комитету ввести пошлину в 8,46% на дизельное горючее из РФ. А до 2024 года увеличить его до более 25%.

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает наполнять бюджет России, которая оккупировала Крым и некоторые районы Луганской и Донецкой области, из-за импорта больших объемов нефтепродуктов. Вместе с этим украинские нефтеперерабатывающие предприятия недогружены, что отражается на конечной стоимости топлива для потребителя.

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