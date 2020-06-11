Энергетическая зависимость Украины от РФ становится все более очевидной и скоро достигнет "точки невозврата" - эксперт

Украина не создает условий для удешевления собственного производства, считает Юлия Подкоморная.

Украина продолжает наполнять бюджет России, которая оккупировала Крым и некоторые районы Луганской и Донецкой области, из-за импорта больших объемов нефтепродуктов. Вместе с этим украинские нефтеперерабатывающие предприятия недогружены, что отражается на конечной стоимости топлива для потребителя.

По мнению Юлии Подкоморной, президента Украинской энергетической ассоциации, экс-заместителя министра энергетики и угольной промышленности, энергетическая зависимость Украины от страны-агрессора становится все более очевидной и скоро достигнет "точки невозврата".

Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, в течение 2019 года на рынках нефти и нефтепродуктов сохраняется значительная зависимость Украины от импортных поставок (около 20 стран). Основные виды топлива, что импортирует Украина в части высокооктановых бензинов, составляют поставки из Беларуси (более 65% в общем объеме импорта) и Литвы (около 30% в общем объеме импорта). Среди импорта дизельного топлива преобладает дизельное топливо из Беларуси (более 40% в общем объеме импорта) и РФ (более 35% в общем объеме импорта). В структуре импорта сжиженного газа преобладает сжиженный газ из России (более 45% в общем объеме импорта), из Беларуси (более 25% в общем объеме импорта) и из Казахстана (более 20% в общем объеме импорта).

Вместе с этим, динамика потребления сжиженного газа за последние годы значительно изменила конъюнктуру рынка нефтепродуктов, фактически увеличившись до 2,3 млн т в 2019 году против 0,8 млн т в 2012 году. Рост объема потребления сжиженного газа привел к снижению потребления бензина с 4,2 млн т в 2012 году до 2,0 млн т в 2019 году и перераспределению рынка в сторону сжиженного газа. За последние четыре месяца 2020 года доля импорта сжиженного газа из РФ уже составляет 52% в общем объеме импорта.

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"Причиной этого стала существенная разница между стоимостью традиционного бензина, дизтоплива и сжиженного газа, которая сформировалась за счет разницы в размере акцизного налога на эти виды топлива, который на сегодня составляет для бензина - 213,5 евро/1000 л, дизельного топлива - 139,5 евро/1000 литров, сжиженного газа - 52 евро/1000 л соответственно", - считает Подкоморная и добавляет, что объем автомобилей с ГБО вырос около на 150 тыс. за 2019 год или 34% от общего количества, но бюджет не получает необходимых поступлений.

Вариантов для решения, по большому счету, не так и много - или снизить акциз на бензин и дизтопливо, или увеличить акциз на сжиженный газ. При правильном подходе оба варианта наполнят бюджет, как за счет переориентации рынка и увеличения производства, и использования традиционных видов топлива, так и увеличения поступлений при продаже сжиженного газа. В то же время, первый вариант даст дополнительный стимул для развития отечественных производителей.

Анализ цен импорта из РФ свидетельствует о том, что уровень цен, которые они предлагают рынку Украины, ниже цен импорта из других стран, в том числе стоимость дизельного горючего из РФ в первом полугодии 2019 года составила 618 долл./т., из Беларуси – 627 долл./т., других стран импорта – 644 долл./т. В том же периоде сжиженный газ из РФ стоил 394 долл./т., из Беларуси – 431 долл./т., из других стран импорта – 407 долл./т. В то же время меры в ответ на политику РФ вряд ли можно считать достаточно действенными, поскольку статистика, как говорят, вещь упрямая, и свидетельствует о продолжении экспансии российского импорта.

"В Украине с 2012 года в простое находятся Лисичанский НПЗ и Одесский НПЗ. Еще раньше остановились Херсонский, Дрогобычский и Надвирнянский НПЗ. На сегодня работают Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ, но их доля на рынке нефтепродуктов не превышает 20%. Учитывая, что на Лисичанском и Одесском, Дрогобычском и Надворнянском НПЗ еще сохраняется персонал, есть вероятность восстановления производства. Вполне очевидно, что стимулирование со стороны государства роста объемов производства на отечественных НПЗ будет иметь положительное влияние не только на состояние нефтеперерабатывающей отрасли, но и на рынок нефтепродуктов. Удешевление продуктов нефтепереработки возможно только при достижении максимального КПД, в первую очередь, во время его производства, которое достигается через максимальные технологические загрузки мощностей, модернизацию производства, что и приводит к снижению себестоимости продукции", - написала Подкоморная.

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Например, при загрузке Кременчугского НПЗ на 6,8 тыс. тонн в сутки (средний показатель 2017 года) затраты на переработку составляют 39,7 долл. США на тонну нефти (без НДС), при загрузке на 8 тыс. тонн в сутки (ноябрь 2017 года) - составляют 34 долл. США на тонну нефти (без НДС). В случае адекватных действий государства по защите российского импорта возможно загрузить Кременчугский НПЗ до 14 тыс. тонн в сутки, что позволит снизить удельные расходы до 27 долл. США на тонну сырья.

В свою очередь, украинский рынок является достаточно привлекательным для России, поэтому рост цен маловероятен, поскольку для основных российских импортеров "Лукойл" и "Роснефть" выгоднее уменьшить маржу, чем потерять рынок вообще.

"Давая возможность насыщать украинский рынок российским горючим, мы продолжаем наполнять бюджет страны-агрессора, сохраняя собственную бедность в энергетике, еще больше и больше становясь зависимыми от того, кто предложит дешевле, зато не создавая условий для удешевления собственного производства. Таким образом, мы замыкаем круг энергетической бедности, когда ориентируемся не на повышение экономического развития внутри страны и увеличения покупательной способности потребителей, а только на поиск самого дешевого товара, покупая его у того, кто давно уже играет не по правилам", - констатировала президент Украинской энергетической ассоциации.

Напомним, по мнению эксперта по энерговопросам, члена правления Украинской энергетической ассоциации Дмитрия Марунича, надо ограничивать присутствие российских нефтепродуктов, что должно стать стратегическим шагом для украинской власти.

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