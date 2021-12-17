На сегодняшний день доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений в ВИЭ Украины составляет 30% - это почти $12 млрд, отмечает аналитик.

Развитие "зеленой" генерации в Украине могло стать самым успешным кейсом в энергетической политике государства и существенно повлиять на повышение инвестиционной привлекательности страны. Однако из-за невыполнения государством обязательств перед инвесторами это направление рискует стать провальным.

Анализу ситуации посвящен новый блог, вышедший на портале Экономическая правда, доцента Государственного налогового университета, кандидата юридических наук Андрея Гмырина.

Автор напомнил, как недавно один из ведущих производителей "зеленой" энергии в Украине, компания ДТЭК ВИЭ, сообщил о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг ее эмитента с уровня "B-" до "CCC+". В компании отметили, что на решение агентства "оказали влияние действия должностных лиц госкомпаний, которые привели к непогашению исторической задолженности перед ДТЭК ВИЭ за произведенную "зеленую" электроэнергию". Этот пример, говорит Андрей Гмырин, иллюстрирует сложные отношения украинского государства и инвесторов, работающих в сфере "зеленой" энергетики.

Он пишет, что в свое время изменения в законодательство, регулирующее "зеленую" энергетику, вызвали чуть ли не инвестиционный бум в этой отрасли. В 2009 году Верховная Рада установила специальные ("зеленые") тарифы на электроэнергию, произведенную из ВИЭ (возобновляемых источников энергии). Также государство привязало эти тарифы к евро и обязалось покупать по ним все 100% такой энергии до 2030 года. В то же время, чтобы не перегружать бюджет и предполагая постепенное уменьшение стоимости генерирующего оборудования, на законодательном уровне было запланировано постепенное снижение "зеленого" тарифа.

Бизнес действительно заинтересовался этим кейсом, отмечает эксперт. Сперва украинские компании в течение 2011-2012 годов запустили солнечные (СЭС) и ветровые электростанции (ВЭС). Впоследствии к отечественным бизнесменам присоединились зарубежные инвесторы. На сегодняшний день доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений в ВИЭ Украины составляет 30% - это почти $12 млрд. Но в конце 2014 года государство приостановило корректировку "зеленого" тарифа в соответствии с курсом евро. К этому добавилось резкое падение курса гривны. По словам Андрея Гмырина, в начале 2015 года государство хоть и откорректировало тарифы, но заблаговременно снизило их ставку (на 20% для СЭС). Бизнесменов спасало постепенное удешевление стоимости генерирующего оборудования и высокая (20-40%) прибыльность этого сектора.

Мощности объектов возобновляемой генерации в Украине, по данным НКРЭКП, выросли с 966 МВт в 2014 году до 7 737 МВт (СЭС – 6 094 МВт) в 2020-м. Проекты в сфере ВИЭ обеспечили создание более 30 тысяч рабочих мест, модернизацию энергетической инфраструктуры, увеличение поступлений в местные бюджеты и государственную казну. По некоторым подсчетам взнос "зеленой" энергетики в бюджет в виде налогов только за 2019 год составил более $550 млн.

Однако государство оказалось перед фактом, что очень скоро не в состоянии будет платить генерирующим компаниям ВИЭ по цене выше рыночного тарифа, пишет ученый. Ситуация обострилась весной 2020 года, когда прекратились выплаты за поставленную "зеленую" электроэнергию. Инвесторы стали угрожать международным арбитражем. В конце концов, стороны подписали Меморандум (на его базе ВР приняла позже закон), по условиям которого инвесторы соглашались на добровольное снижение "зеленых" тарифов (для ВЭС – 7,5%, СЭС – 15%), а Кабмин гарантировал производителям своевременные текущие выплаты, постепенное погашение долгов и проведение с 2021 года аукционов для продажи электроэнергии из ВИЭ. По словам Андрея Гмырина, большинство своих обещаний правительство не выполнило или сделало это с задержкой. По состоянию на 11 октября 2021 года задолженность перед генерирующими компаниями составляла 25,1 млрд грн, пишет эксперт. И только 15 ноября государство в лице ГП "Гарантированный покупатель" смогло вернуть 16,3 млрд грн долгов части игроков рынка кроме ДТЭК ВИЭ.

Ученый пишет, что одним из крупнейших кредиторов в 2015-2019 годах при строительстве в Украине мощностей возобновляемого поколения был Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Но уже через некоторое время банку пришлось финансировать своих должников-дебиторов, чтобы они смогли вернуть ранее полученные кредиты. В ноябре 2021 года ЕБРР инвестировал $75 млн в еврооблигации Укрэнерго, выпущенные для урегулирования проблемы задолженности на рынке зеленой энергетики.

Также автор блога касается вопроса "зеленой" генерации в частных домохозяйствах. Он пишет, что на сегодняшний день почти 30 тысяч усадеб в Украине перешли на солнечную энергию (их общая мощность составляет около 800 МВт), а суммарные вложения украинцев за все время действия "зеленого" тарифа достигли $700 млн. Владельцы инвестируют в "домашние" солнечные станции, часть производимой энергии потребляют, а избыток продают в сеть, уплачивая налоги. Правда, многие теневые предприниматели используют "домашнюю" генерацию для уклонения от уплаты налогов, говорит Андрей Гмырин. Он считает, что подобные сделки дискредитируют саму идею поддержки малой распределенной генерации.

Автор отмечает, что проблема с "зеленым" тарифом не сугубо украинская. Он приводит несколько примеров из европейского опыта. Например, в Швеции владельцы "зеленой" генерации в 2003 году получили возможность продавать сертификаты на производство электроэнергии потребителям по определенным квотам. За превышение этих квот предусмотрен штраф в размере 150% среднегодовой цены "зеленого" сертификата. Финляндия поддерживает производителей "зелеными" тарифами и уменьшенными налогами на выбросы парниковых газов. В Испании ситуация походила на украинскую, пишет эксперт. Сначала государство поддержало производителей "зеленой" генерации ссудами, налоговыми льготами и "зеленым" тарифом. Но из-за глобального финансового кризиса 2008 года правительство единолично изменило "правила игры" на энергетическом рынке. После того, как иностранные инвесторы обратились в арбитражные органы, государство начало искать компромисс с бизнесом.

"Конечно, можно сказать, что в Украине крупные производители зеленой энергии стремятся получить "сверхприбыли", пользуясь "самым высоким в мире" зеленым тарифом. Однако я убежден: если бы государство проводило последовательную политику, заранее просчитывало последствия собственных решений, выполняло обязательства перед инвесторами, вело бы с ними открытый диалог – многих недоразумений можно было бы избежать. Пока же мы находимся в ситуации, когда государственная система поддержки сектора ВИЭ в Украине скомпрометирована, многомиллиардные инвестиции заморожены, а инвестиционный климат ухудшился", - заключает Андрей Гмырин.

Автор: Иван Бойко