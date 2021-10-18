Для налаживания своевременного процесса реализации природного газа для нужд бюджетных организаций необходимо было создать балансирующую группу, в состав включить поставщиков у которых есть контракты с бюджетными организациями, и ГПК "Нафтогаз Трейдинг".

Такое мнение во время ток-шоу Energy Freedom высказал первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

По его словам, эта модель гарантирует оперативное поступление "голубого топлива" в бюджетные учреждения и своевременный старт отопительного сезона.

Впрочем в начале октября руководство НАК "Нафтогаз" ввело новую схему реализации газа бюджетным организациями, отметил эксперт. В ней продажа будет происходить без участия поставщиков, у которых уже есть заключенные контракты с бюджетными учреждениями.

Евгений Нацвин-Степанов пояснил, что в течение 2021-ого члены Ассоциации поставщиков энергоресурсов по результатам публичных закупок заключили контракты с почти 7 тысячами бюджетными организациями. Однако, условия, выдвинутые "Нафтогазом", заставят их расторгнуть действующие контракты.

"Бюджетникам необходимо отказываться от заключенных ранее договоров. Что, безусловно, приведет к судебным искам и отнюдь не будет способствовать своевременному поступлению газа до больниц, школ и детсадов. Мы же предлагали действительно действенный механизм, который поможет не изобретать "велосипед", который на своем пути ломать все "кусты и деревья", - отметил представитель Ассоциации.

Позицию Евгения Нацвина-Степанова поддержал СЕО ETG.UA Владимир Шведкий.

"Ресурс предлагается отдать (бюджетным организациям. – Ред.) с помощью балансировочных групп, которые уже работают с населением, независимым поставщикам, которые работают с бюджетной сферой", - отметил он.

Шведкий выразил сомнение, что "Нафтогаз" сможет в короткие сроки заключить договоры с несколькими тысячами бюджетных организаций, провести необходимые операции по номинации и обслуживать бюджетный сектор.

Как сообщалось ранее, в шести областях Украины объявили о чрезвычайной ситуации из-за невозможности обеспечить поставки газа для нужд бюджетных организаций.

Автор: Виктория Гордиенко