Председатель правления государственной компании Укрэнерго написал заявление об отставке по собственному желанию, чтобы получить выходной бонус в размере почти 40 млн грн. Об этом свидетельствует фрагмент протокольного решения наблюдательного совета компании от 3 сентября, пишет "Труха".

Это беспрецедентная сумма выплат руководителю государственного предприятия во время войны.

По решению наблюдательного совета, Кудрицкий должен был получить деньги на свой счет 4 сентября. Эта сумма включает премии за 2021 и 2022 годы в полном объеме и половина премии за 2023 и 2024 годы.

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Выплата премий в Укрэнерго была отменена на период военного положения, однако перед увольнением Кудрицкий поставил условие несмотря на войну заплатить ему бонусы в полном объеме.