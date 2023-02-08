Эхо землетрясения в Турции - незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южноукраинской АЭС.

Украинские атомные электростанции зафиксировали эхо землетрясений в Турции, однако они способны выдержать подземные толчки мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

Как сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на президента компании Петра Котина, все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона.

"Эхо землетрясения в Турции и других регионах мира ощутили и в Украине. Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южноукраинской АЭС", - говорится в сообщении.

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По информации компании, оборудованием, которое фиксирует толчки земной коры, оснащены все АЭС Украины. В режиме реального времени Главный центр специального контроля (ГЦСК) отслеживает и регистрирует любое отклонение от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций.

"При выборе площадок для строительства выбирались те участки, где наиболее безопасно. Отечественные атомные станции способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов", - сообщил Котин.

Также на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние.

Отмечается, что работы по исследованию сейсмической опасности "Энергоатомом" были выполнены с учетом международных рекомендаций МАГАТЭ и согласованы с Госатомрегулирования Украины. Каждые десять лет проводится переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость и при необходимости принимаются дополнительные меры для защиты энергоблоков.

В качестве справки в компании сообщили, что западные специалисты используют шкалу, которая учитывает физические последствия разрушения, а не энергию, как по шкале Рихтера. Поэтому 8-9 баллов (зафиксированы в Турции) приравниваются к 6-7 баллам по шкале Рихтера.

Землетрясение в Турции и Сирии:

Ночью 6 февраля в пограничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем было повторное землетрясение, после которого последовали десятки афтершоков.

Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке.

По состоянию на 8 февраля 2023 года количество погибших превысило 11 тысяч человек.

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