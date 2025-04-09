ДТЭК уже начал подготовку ТЭС к следующей зиме

Обстрелами было повреждено или разрушено 90% генерирующих мощностей ДТЭК Энерго.

Из-за масштабных разрушений, нанесенных российскими обстрелами теплоэлектростанциям компании, восстановление мощностей ТЭС ДТЭК продлится как минимум до конца 2025 года.

Об этом во время пресс-брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

По его словам, только в прошлом году теплоэлектростанции компании пережили 10 массированных атак, которые привели к катастрофическим разрушениям оборудования и инфраструктуры:

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"Обстрелами было повреждено или разрушено 90% генерирующих мощностей ДТЭК Энерго".

Несмотря на это, энергетики смогли оперативно восстановить более половины утраченных мощностей накануне зимы. Однако новые удары в ноябре-декабре 2024 года снова повредили уже восстановленное оборудование.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы мы сделали все возможное для подготовки и надежного прохождения этого отопительного сезона. Всего к ликвидации последствий массированных атак и восстановительных работ в прошлом году были привлечены почти 4000 энергетиков и ремонтников компании... Благодаря слаженной работе мы уже прошли три тяжелые зимы, но не стоит ожидать, что следующая будет простой. Поэтому работаем над подготовкой к ней уже сейчас. Надо понимать, что масштабы разрушений от обстрелов до сих пор остаются колоссальными. Поэтому восстановление будет продолжаться и весь текущий год, и впоследствии", - отметил гендиректор.

Он также отметил, что главной движущей силой энергетической системы остаются люди, которые несмотря на опасность спасали оборудование и возвращали свет украинцам.

Напомним, в 2024 году Россия осуществила 13 массированных атак на украинскую энергетику, в целом ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были атакованы 205 раз с начала полномасштабного вторжения. В прошлом году компания инвестировала 3,6 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций и еще 7,5 млрд грн - в украинскую угледобычу.

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