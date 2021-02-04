Энергетикам Запорожской ТЭС удалось оперативно устранить последствия аварийного отключения ТЭС.

Запорожская ТЭС возобновила свою работу в энергосистеме Украины, после отключения из-за замыкания на подстанции «Луч» Запорожьеоблэнерго.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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После устранения причин аварии на подстанции, энергетикам Запорожской ТЭС удалось оперативно устранить последствия аварийного отключения ТЭС и включить в сеть энергоблок №4 и №1. Энергетики готовятся к запуску энергоблока №3 в ближайшее время.

Замыкание на подстанции «Луч»

3 февраля 2021 года ДТЭК Запорожская ТЭС полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции «Луч» Запорожьеоблэнерго.

Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии. На момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт.

Остановка станции привела к кратковременному отключению света и водоснабжения в г. Энергодар.

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Автор: УНИАН