ДТЭК инвестировал 2 млрд грн в обновление сетей Киева и Киевщины в 2024 для надежности электроснабжения

В прошлом году компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала почти 2 миллиарда гривен в модернизацию и восстановление электросетей Киева и Киевской области.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в прошлом году в Киеве ДТЭК отремонтировал и реконструировал 797 энергообъектов и 62 км линий электропередачи, выполнил 5 тысяч ремонтов кабельных линий. Компания инвестировала в эти проекты почти 1 миллиард гривен.

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Кроме того, на Киевщине энергетики компании восстановили 852 кабельных линий, отремонтировали и реконструировали 9,5 тыс. км линий электропередачи и 1,6 тыс. энергообъектов. Благодаря этому удалось повысить надежность энергоинфраструктуры Киевщины в период постоянных вражеских атак и вызовов отопительного сезона.

Инвестиции в модернизацию сетей Киевщины также составили почти 1 млрд гривен.

В компании подчеркнули, что энергетики неустанно работают над восстановлением поврежденных сетей, оперативно выполняя ремонты даже в самых сложных условиях.

Всего в прошлом году ДТЭК обновил более 14 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения и более 6 тыс. энергообъектов, что на 80% больше чем в 2023 году. Сумма инвестиций составила более 4,5 млрд гривен.

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