Добытчики газа обратились к Регулятору с просьбой не увеличивать тариф на транспортировку

Ассоциация газодобывающих компаний Украины обратилась к Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой оставить тарифы на транспортировку газа без изменений. Об этом говорится в обращении к председателю Комиссии Юрию Власенко.

Проект постановления НКРЭКУ предусматривает значительное повышение тарифа на всех точках входа и выхода газа в Украине. В частности тариф на вход в ГТС для внутренних точек предлагается увеличить в 4,5 раза. По оценкам экспертов, в таком случае дополнительные расходы для добывающих компаний составят около 7 млрд грн.

"Ассоциация отмечает, что значительное повышение тарифов для внутренних точек входа в ГТС Украины неизбежно и негативно отразится на отрасли уже в начале 2025 года.

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В свою очередь, уменьшение количества инвестиционных проектов эквивалентно снижению объемов бурения новых скважин, работа которых является критической и компенсирует естественное падение, снижение добычи газа украинского происхождения и, закономерно, гарантированно приведет к поиску дополнительных средств для импорта природного газа", - отмечают в Ассоциации.

Также организация остро раскритиковала недостаточную прозрачность процесса установления новых тарифов и отсутствие единого подхода к участникам энергорынка:

"Учитывая то, что рынки электрической энергии и природного газа являются соприкасающимися и формируют единую энергосистему Украины, Ассоциация подчеркивает важность соблюдения единого подхода, а именно по публикации необходимой информации и проведения открытых обсуждений с участниками рынка их комментариев, замечаний и предложений".

Ассоциация газодобывающих компаний Украины призывает НКРЭКУ оставить тарифы на текущем уровне до получения всех необходимых расчетов и обоснований, а также провести открытое обсуждение со всеми участниками рынка.

Напомним, Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты также обратился к НКРЭКУ с призывом предоставить обоснование предложенных тарифов на транспортировку газа. Комитет предложил провести инвентаризацию активов Оператора ГТС и оставить тарифы на текущем уровне до предоставления всех необходимых расчетов.