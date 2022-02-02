По состоянию на 10:35 по Киеву Brent стоил $89,12.

Сегодня, 2 февраля 2022 года цены на нефть выросли в среду почти до 7-летнего максимума.

Об этом сообщает Investing.

Стоимость барреля апрельской нефти Brent к 8:16 по Киеву составила $89,41 (+0,28%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по $88,45 (+0,28%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $89,16 и $88,20 соответственно.

По состоянию на 10:35 по Киеву Brent стоил $89,12.

Последний раз цена Brent поднималась до отметки $90 в 2014 году. 1 октября 2014 года Brent поднялся до отметки $95, 54.

Цена на нефть стабильно идет вверх. В течение января 2022 года нефть подорожала с $78,41 по состоянию на 2 января 2022 года до $89,31 по состоянию на 31 января.

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За год нефть подорожала практически в полтора раза. Цена изменилась с $58,67 по состоянию на 3 февраля 2021 до $89,38 по состоянию на 1 февраля 2022 года.

Что происходит с ценами на нефть: