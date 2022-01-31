В течение января нефть подорожала с $78,41 по состоянию на 2 января 2022 года до $89,24 по состоянию на 31 января.

В понедельник, 21 января 2022 года, цена нефти Brent приблизилась к 7-летнему максимуму. По состоянию на 8:44 по Киеву стоимость барреля апрельской нефти Brent составила $89,56 (+1,17%).

Об этом сообщает Investing.

Баррель мартовской нефти WTI торговался по $97,91 (+1,26%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $88,52 и $86,82 соответственно.

По состоянию на 10:50 по Киеву Brent стоил $89,38.

Последний раз цена Brent поднималась до отметки $90 в 2014 году. 1 октября 2014 года Brent поднялся до отметки $95, 54.

С начала 2022 года цена на нефть стабильно идет вверх. В течение января нефть подорожала с $78,41 по состоянию на 2 января 2022 года до $89,24 по состоянию на 31 января.

Что происходит с ценами на нефть: