Цена на нефть изменилась на фоне опасений, что Соединенные Штаты могут войти в рецессию из-за значительного риска исторического дефолта.

В понедельник, 15 мая, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 26 центов, или на 0,35%, до 73,91 доллара за баррель к 06:38 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters, американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 69,34 доллара за баррель, что на 20 центов, или на 0,29%, ниже. По состоянию на 12:33 по Киеву фьючерсы на нефть марки Brent стоили до 74,32 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба бенчмарка падали четвертую неделю подряд, что стало самой длинной серией еженедельных падений с сентября 2022 года, из-за опасений, что Соединенные Штаты могут войти в рецессию из-за значительного риска исторического дефолта в течение первых двух недель июня.

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Как говорится в материале, мировые поставки нефти могут сократиться во втором полугодии, поскольку группа ОПЕК+ проводит дополнительные сокращения добычи, что уменьшает предложение сернистой сырой нефти.

Риск рецессии в США и цены на нефть

По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении.

ВВС со ссылкой на официальные данные американского Министерства торговли опубликовало прогноз, согласно которому в 2023 году экономика США войдет в рецессию, на что указывает замедление активности на рынке труда и явный спад экономического роста.

8 мая, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 43 цента, или на 0,6%, до 75,73 доллара за баррель по состоянию на 06:24 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 45 центов, или на 0,6%, до 71,79 доллара за баррель. Цены на нефть выросли, поскольку опасения рецессии в США впервые с ноября, начали отступать.

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