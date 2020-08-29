С приближением отопительного сезона цены на природный газ в Европе традиционно растут.

После падения цен до исторического минимума весной текущего года, сейчас на газовых хабах в Европе происходит стремительный рост цен. За последнюю неделю рост цены на газ на европейских хабах составил 26%.

Впрочем, увеличение цены перед началом отопительного сезона - традиционный тренд на европейских рынках.

Стоимость голубого топлива в Украине напрямую зависит от котировок на европейских биржах. Учитывая это, можно ожидать, что стоимость голубого топлива в Украине в ближайшие месяцы также продолжит расти.

Председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан отмечает, что текущий год не стал исключением, несмотря на пандемию.

«За последний месяц стоимость газа на мировых рынках выросла уже на 45-50%. Цена ресурса на сентябрь варьируется от 5,5 до 5,8 гривень за кубометр. Это только на сегодня. Есть тенденция к тому, что цена будет расти и дальше», - комментирует он.

Аналитики уверены, что цена газа в Украине для конечного потребителя зимой вырастет до 7 грн за куб. м, хотя звучат также прогнозы роста до 10 гривень за куб. м.

По мнению президента Ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрея Мизовця, если не будет серьезных валютных скачков, то цены для конечного потребителя в зимний период еще вырастут, но не превысят 6-7 грн за куб. м.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский уверен, что цена газа в декабре этого года поднимется до 7 грн за куб. м, о чем он заявил в эфире «112 Украина».

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Автор: УНИАН