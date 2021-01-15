Общая сумма платежек за газ с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривень.

Кабмин Украины утвердит новые сниженные тарифы на газ для населения 19 января.

Об этом она сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в своем Telegram.

Гришина отметила, что с 1 февраля максимальная цена газа по Украине будет 6,99 грн/куб. Тариф на распределение - максимум 1,79 грн.

"Только что закончилась онлайн встреча фракции с премьер-министром, вр.и.о. министра энергетики Витренко Ю., председателем Антимонопольного Песчанской А., председателем НКРЭКП Тарасюком В.В. по тарифам!"- написала она.

По ее словам, уже есть проект соответствующего решения НКРЭКП об утверждении новых тарифов, а общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривень.

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Что этому предшествовало

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

10 января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Кабмин намерен ввести государственное регулирование цен на газ на период карантинных ограничений или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 гривни за кубометр. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

На это негативно отреагировал Международный валютный фонд.

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Автор: Олег Давыгора