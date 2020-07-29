В Украине почти на треть увеличили максимальные цены на рынке электроэнергии в ночные часы

В НКРЭКУ такой шаг объясняют тем, что тепловая генерация в ночные часы продает электроэнергию ниже ее себестоимости.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), временно увеличила максимальное ограничение цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в ночные часы с 959 до 1229 грн за МВт-ч.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании сегодня.

Согласно документу, ценовое ограничение (price cap) должно составлять не более 60% от предельной цены в дневные часы. Таким образом, регулятор поднял максимальную цену на 28% - с 959,12 до 1228,94 грн за МВт-час.

Новый price cap будет действовать в часы минимальной нагрузки, то есть 00:00-07:00 и 23:00-24:00.

В то же время в решении сказано, что предложенные изменения, касающиеся установления ночных ограничений по цене на уровне 60% дневных, теряют силу после семи календарных дней со дня вступления в силу этого документа.

В НКРЭКУ такой шаг объясняют тем, что тепловая генерация в ночные часы продает электроэнергию на РСВ и ВСР ниже ее себестоимости, поскольку действующее ограничение по цене не позволяет покрывать затраты на производство электроэнергии.

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Отмечается, что данное решение комиссия приняла, основываясь на письме USAID, в котором организация указала, что разные сценарии ценовых ограничений предусматривали несколько опций определения этих ограничений – 100%, 60% и 50%.

"В соответствии с анализом USAID, самым лучшим решением было определено использование ценового ограничения в часы минимальной нагрузки на уровне 60% ценового ограничения в часы максимальной нагрузки", – говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2019 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Внутрисуточный рынок – рынок, на котором осуществляется торговля электроэнергией в течение суток, после заключения всех контрактов на рынке "на сутки вперед".

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