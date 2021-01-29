Президент провел совещание с городскими головами и НАК "Нафтогаз".

Тарифы на коммунальные услуги, в частности, за тепло и горячую воду в городах не поднимутся.

Читайте такжеОпубликованы цены на газ для населения: сколько будем платитьОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Также состоялось совещание с городскими головами и НАК "Нафтогаза". Договорились, что на местах тарифы на тепло и горячую воду не поднимутся. И я призываю местные власти, к полномочиям которой относится это вопрос, отнестись к этому ответственно", - заявил он.

Зеленский также отметил, что уже весной все газоснабжающие компании должны представить населению летние продукты.

"Там должно быть выгодна фиксированная цена на весь год, чтобы наши люди могли планировать свой бюджет и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать", - отметил Владимир Зеленский.

Он также напомнил об упрощенном доступе к субсидиям, которую украинцы могут получить сразу после заявки. На это Кабмин выделит необходимые средства.

Что этому предшествовало

Украинцам компенсируют затраты на электроотопление.

На это правительство планирует потратить полтора миллиарда гривен.

Выплаты будут покрывать разницу в платежках между старым тарифом на электроэнергию и новым.

Компенсацию будут начислять всем, кто пользуется электроотоплением, в течение трех месяцев: в январе, феврале и марте.

Норма не касается тех, кто уже получает субсидию.

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Автор: УНИАН