Суммы в платежках за топливо для населения, посчитали в Кабмине, должны снизиться минимум на треть.

Сегодня Кабмин должен собраться на внеочередное заседание для принятия предельных тарифов на газ для населения, которые начнут действовать уже с февраля.

Читайте такжеЦена на газ в 2021 году: украинцам озвучили условия для снижения тарифаОб этом сообщает ТСН.uа.

"По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, должны установить предельную цену кубометра газа на уровне 6,99 гривни. Она начнет действовать с 1 февраля. Такой анонс прозвучал на прошлой неделе на фоне протестов против подорожания коммунальных услуг, прокатившихся по стране. В правительстве предположили - цены на газ будут регулировать в течение карантинных ограничений или до конца отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Суммы в платежках за топливо для населения, посчитали в Кабмине, должны снизиться минимум на треть. Беспокойство заявлениями о регулировании государством газового рынка уже выразил крупнейший кредитор Украины - Международный валютный фонд.

В свою очередь в эфире "Сніданку з 1+1" корреспондент Антон Пшеничный отметил, что правительство также должно пересмотреть тариф на распределение газа - его ограничат максимум до 1,79 за куб. Он также на прошлой неделе пообщался с экс-министром ЖКХ Алексеем Кучеренко относительно цены на газ на уровне 6,99 гривни за куб.

"Где они взяли эту цену? Я вам гарантирую, вот так посмотрели и сказали 6,99. Цена никакая не рыночная, она просто вот так с потолка придумана. И это подтверждает, что никакого ценообразования экономического у нас не было и что цену на газ можно любую адекватную установить", - считает Кучеренко и, чтобы не быть голословным напоминает себестоимость газа в Украине.

"Если это газ "Укргазвыдобутку" – ну максимум 2,5 гривни. Это со всеми инвестпрограммами "Укргазвыдобутку". Если это газ, который закачан в хранилища – я поднял все таможенные документы – 3 и 6 десятых", - подчеркнул экс-министр ЖКХ.

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Автор: УНИАН