Без 'децентрализации' теплоснабжения страна понесет миллиардные убытки, - эксперт

До начала отопительного сезона осталось 4 месяца, которые нужно использовать по максимуму с учетом вызовов.

Украина потеряла почти всю электрогенерацию, которая производилась на теплоэлектростанциях. Кроме дефицита электроэнергии, потребители остаются без тепла, которое также получали от промышленных гигантов. Следствием этого стало появление концепции децентрализации энергетического сектора, когда вместо построения и реконструкции теплоэлектростанций-гигантов, акцент должен быть смещен на установку небольших объектов генерации, приближенных к потребителю. В секторе теплоснабжения популярными становятся небольшие модульные котельные, работающие на различных видах топлива и способные обогревать целые микрорайоны даже в условиях локального обесточивания.

"Неоднократно были повреждены ТЭЦ-3, ТЭЦ-4. Пострадали около 50 котельных, такое же количество центральных тепловых пунктов, десять индивидуальных тепловых пунктов, три насосные станции. Разрушено более 20 километров тепловых сетей, административные здания, другие объекты. По нашим подсчетам, предприятия получили убытков на 2,5 млрд грн", - прокомментировал директор Департамента по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Харьковского городского совета Иван Кузнецов в комментарии Экономической правде.

Поскольку существенной проблемой для Украины является централизация энергетической системы и системы теплоснабжения, харьковчане нашли выход в децентрализации. До конца года в городе планируют разместить более трех десятков блочно-модульных котельных. Половина из этого количества уже была установлена к прошлой зиме.

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Директор БО Колви Александр Крошка в эфире Новини.LIVE отметил, что если сейчас остановить подготовку к зиме, то в момент прихода нулевой температуры, система тепловой генерации претерпит значительное разрушение и государство получит убытки в десятки, или сотни раз больше, чем сейчас.

"Если стоимость одной генерационной установки это миллион гривен, то убытки от не подачи тепла, составят миллиарды. То есть, если без электрогенерации уже научились выживать, нашли способы замещения и сохранения, то перебои с теплоснабжением принесут огромные потери. Этот вопрос очень критический и у нас осталось времени максимум до конца октября", - сообщил он.

Александр Крошка отметил, что Украина еще до полномасштабного вторжения начала процесс децентрализации теплоснабжения, развивая малые котельные.

"В Харькове разрушены две ТЭЦ, а это потеря почти 100 гига калорий тепла. И там мы имеем практику, где потерянную теплогенерацию "разбивают" на несколько десятков малых мобильных котельных, которые могут друг друга заменять при необходимости. Уже есть решения, которые защищают такие котельные от вражеских БПЛА и ракет, и также есть решения, которые дают существенную экономию - это размещение таких котельных на тепломагистралях ближе к потребителю", - пояснил он.

Сейчас до начала отопительного сезона осталось 4 месяца, которые нужно использовать по максимуму с учетом вызовов. Опыт Харькова в этом направлении является уникальным и может стать полезным для подражания в других городах.

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