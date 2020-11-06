Атомпрофсоюз намерен объявить бессрочную акцию протеста, если правительство не примет механизм по выведению госкомпании НАЭК «Энергоатом» из кризиса, согласно указу президента Украины и действующему закону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава Первичной профсоюзной организации Энергоатома, заместитель председателя Атомпрофсоюза Алексей Лыч.

По его словам, на сегодняшний день в компании сложилась катастрофическая ситуация с финансированием всех программ: текущей эксплуатации атомных электростанций, выполнения комплексной сводной программы повышения безопасности, инвестиционных программ и программ капитального строительства. Кроме того, коллектив «Энергоатома» взволнован неоднозначным трактованием протокола премьер-министра Украины, из которого можно сделать вывод о подготовке НАЭК «Энергоатом» к приватизации.

Читайте такжеЭнергоатом отстоял интересы генерации и получил поддержку западных партнеров – вице-президент компании«Сочетание всех этих факторов привело к тому, что мы направили письмо премьер-министру с просьбой встретиться, обсудить вопросы и разработать конкретную программу выхода из кризисного состояния компании НАЭК «Энергоатом», - сообщил Алексей Лыч, отметив: «Если не будет такой встречи и Правительство не пойдет на то, чтобы такая программа была разработана и принята, тогда мы будем принимать более радикальные меры. С учетом всех ограничений, связанных с коронавирусом, мы будем размещать в городах-спутниках палаточные городки и объявлять бессрочную акцию протеста», - заявил глава Профсоюза Энероатома.

Он добавил, что таким образом работники «Энергоатома» намерены добиться улучшения ситуации на рынке электроэнергии по отношению к компании, а также улучшений для трудовых коллективов АЭС. Также важным требованием профсоюзной организации к правительству является участие представителей компании в принятии решений, которые ее касаются.

Таким образом, Атомпрофсоюз намерен представить премьер-министру свой план по выведению компании из кризиса. Профсоюз намерен добиться реализации закона о погашении долгов оптового рынка электроэнергии, для которого еще в июне 2020 года Кабмину было поручено разработать механизм реализации, а также указа президента Украины «Про безотлагательные меры по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики».

«Мы будем предлагать премьер-министру, если такая встреча будет, мероприятия по выходу из кризиса НАЭК «Энергоатом». Прежде всего, выполнить все те законодательные акты, указы, которые уже изданы. Это должно лечь в основу программы выхода из кризисного состояния «Энергоатома». До сих пор нормы принятого закона не реализуются. В частности, выпуск облигаций внутреннего займа позволит Энергоатому рассчитаться с кредиторами», – сказал представить профсоюза.

По информации Атомпрофсоюза, после изучения финансового плана на 2021 год стало понятно, что компания «вернулась в 2017 год». Но за этот период значительно возросли затраты на текущую эксплуатацию, заработную плату и все остальные составляющие финансовых затрат компании.

«Количество средств, которые мы должны получить в 2021 году в соответствии с прогнозным балансом, не позволяет выполнять все эти программы, в том числе даже встал вопрос о снижении заработной платы для наших работников на достаточно большой процент. Естественно, это не могло не вызвать недовольство в трудовых коллективах. Они потребовали рассмотрения данного вопроса на заседании профкома и начала активных действий, чтобы добиться от правительства выполнения взятых на себя обязательств», - подчеркнул Алексей Лыч.

Представить профсоюза отметил, что различные страны активно развивают ядерную энергетику, например, Беларусь запустила еще один энергоблок.

«Поэтому украинские специалисты-атомщики в раздумьях о том, стоит ли оставаться в Украине или уезжать за рубеж, учитывая сложившуюся ситуацию. В скором времени атомная отрасль может столкнуться с серьезным дефицитом кадров», - прогнозирует профсоюзный лидер.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым обязал Кабинет министров предпринять ряд мер для урегулирования ситуации с кризисом в госкомпании НАЭК «Энергоатом», а также для завершения строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

В июне Верховная Рада Украины приняла закон об урегулировании кредиторской и дебиторской задолженности на оптовом рынке электрической энергии, а также прекращении деятельности оптового поставщика электрической энергии.

Закон способствует решению финансовых проблем государственной компании «Энергоатом», которая осуществляет производство электроэнергии на атомных станциях. Компания сможет в виде облигаций внутреннего государственного займа получить 11 млрд грн.

Справка УНИАН

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

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Автор: УНИАН