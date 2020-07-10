Атомные качели: Буславец решила снова увеличить мощность украинских АЭС

Подтверждена также возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года.

Временный министр энергетики Ольга Буславец обратилась в НЭК "Укрэнерго" с предложением рассмотреть возможность увеличения базовой нагрузки атомных энергоблоков.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В ответ на обращение временного министра энергетики Буславець, НЭК "Укрэнерго" приняло решение увеличить базовое нагрузки АЭС в летний период (июль – август). Сейчас средняя мощность АЭС возросла с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт. Это позволило вывести атомные блоки ХАЭС №1 и 2 на работу на номинальной проектной мощности и подгрузить энергоблоки РАЭС № 2 и ЗАЭС № 6.

"Подтверждена также возможность дополнительного увеличения нагрузки АЭС в октябре-декабре текущего года в предложенных ГП "НАЭК "Энергоатом" объемах", - добавляют в Минэнерго.

Как сообщал УНИАН, решение Буславец осуществлять работу энергоблоков украинских АЭС в режиме "запуск - стоп - снова запуск" является плохим знаком, поскольку это увеличивает риск возникновения внештатных ситуаций.

В частности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар отметил, что сам по себе неработающий энергоблок угрозы не представляет, но главное - он должен стабильно работать. Если же его начинают дергать в режиме "пуск - стоп - снова запуск", то это не является добрым знаком. Соответственно, возрастает риск внештатных ситуаций.

Перед этим эксперты назвали отключение украинских энергоблоков диверсией премьера и врио министра энергетики, поскольку именно благодаря их решению страна во время кризиса потеряла дешевую атомную электроэнергию и вынуждена увеличивать потребление дорогой энергии солнечной и угольной генерации Рената Ахметова.

Впрочем, подобное решение не стало неожиданностью ни от Дениса Шмыгаля, который ранее работал на угольного магната официально, ни от его заместителя, временного министра энергетики Ольги Буславець, которая "прославилась" тем, что лично подписала согласование на запуск коррупционной формулы для Ахметова - "Роттердам+".

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