Атомная генерация может стать гарантией избежания критических сценариев в энергетике этой зимой. Об этом заявила президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко.

Она указала на ключевую роль атомной энергетики в обеспечении энергетической стабильности Украины во время зимнего периода.

"Я хочу напомнить, что у нас есть атомная генерация, которая 7+ ГВт, 7,7 ГВт, на которой мы все еще должны пройти зиму. Если атомная генерация будет работать на полную мощность, то это в определенной степени гарантия того, что у нас не будет апокалиптических сценариев, которые мы можем сейчас слышать", - заявила Павленко.

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Эксперт подчеркнула необходимость защиты не только самих атомных станций, но и инфраструктуры вокруг них. По ее словам, россия может применять различные стратегии для подрыва украинской энергосистемы, не обязательно атакуя непосредственно атомные объекты.

"Поэтому защитить нужно атомную генерацию, защитить нужную инфраструктуру вокруг нее. И теоретически это может быть определенной гарантией того, что мы пройдем более-менее с определенными часами, не апокалиптическими часами отключения эту зиму", - подчеркнула Павленко.

Она также отметила важность наличия достаточных ресурсов для быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры:

"Нужно иметь достаточные ресурсов, чтобы быстро восстанавливать инфраструктуру - трансформаторы, автотрансформаторы, сети, кабели - все, что мы можем, нам нужно не искать, а иметь уже".

Ранее политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда заявил, что Украина имеет шансы пройти зимний период с минимальными ограничениями энергопотребления, несмотря на угрозы со стороны России. Он напомнил, как досрочный выход блока АЭС из ремонта летом дважды спасал страну от жестких графиков отключения света.