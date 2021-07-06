Отмечается, что синхронность и периодичность действий отдельных участников рынка могла привести к резкому снижению цены на "рынке на сутки вперед".

Антимонопольный комитет проведет расследование на рынке электричества относительно возможных антиконкурентных действий участников рынка в связи с резким снижением цены и спроса на «рынке на сутки вперед» (РСВ).

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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По мнению специалистов Антимонопольного комитета, к резкому снижению цены на «рынке на сутки вперед» могло привести синхронное поведение некоторых участников рынка электроэнергии. Оно же могло повлиять и на снижение цены на РСВ из-за уменьшения спроса.

Сообщается, что похожие действия отдельных участников рынка происходят периодически, а следовательно - могут быть умышленными.

По данным АМКУ, синхронность и периодичность таких действий приводят к снижению цены на рынке «на сутки вперед» из-за уменьшения спроса или к ее повышению – путем уменьшения предложения и увеличения спроса. Как следствие, это приводит к изменению структуры рынка, в том числе - уровня конкуренции на нем.

«Это может свидетельствовать о наличии признаков нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий на рынке электроэнергии», - сказано в сообщении.

Рынок электроэнергии: что необходимо знать

В конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии в размере 0,9 грн/кВт-час, установив единую цену в размере 1,68 грн/кВт-час.

В конце апреля 2021 года Кабмин решил оставить тариф для населения на этом уровне до 30 июня.

26 мая НКРЭКУ запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

При этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк отметил, что запрет импорта может спровоцировать спекуляции на рынке электрической энергии. Поэтому Нацкомиссия намерена мониторить состояние работы рынка и подготовки к следующему отопительному сезону.

31 мая 2021 года НКРЭКУ заявила о том, что рассматривает возможность введения ограничений для участников рынка электроэнергии из-за ценовых спекуляций в мае.

Ранее Министерство энергетики Украины предложило до 1 августа продлить действующую модель специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО).

18 июня 2021 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что новая модель специальных обязательств на рынке электроэнергии будет представлена в ближайшие дни. По его словам, новая модель предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц и пересмотр тарифа для тех, кто потребляет свыше 100 кВт-ч.

29 июня 2021 года Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на экстренном заседании 4 июля 2021 года ввела ограничительные меры на рынке электроэнергии в связи с резким снижением цены и спроса на «рынке на сутки вперед» (РСВ), которое было вызвано действиями компаний, которые имеют значительную рыночную долю.

2 июля регулятор заявил, что действия компании D.Trading (ООО «Д. Трейдинг»), входящей в крупнейший частный украинский энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, привели к обвалу цен на рынке электрической энергии «на сутки на перед», что представляет угрозу для стабильного и конкурентного функционирования всего рынка электроэнергии страны.

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Автор: Игорь Орел