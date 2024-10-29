Жалобщиком в споре выступила американская USA DENIMEX INC.

Комиссия Антимонопольного комитета по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок отменила решение об определении победителем тендера ООО "Везерфорд Украина", дочерней компании ирландско-американской Weatherford International, которая была признана НАПК спонсором войны. Об этом говорится в решении комиссии АМКУ, копия которого есть в распоряжении редакции Главком.

Жалобщиком в споре выступила американская USA DENIMEX INC., которая отметила, что материнская компания участника конкурса, Weatherford International, продолжает деятельность в России, выступает одним из ключевых подрядчиков российской корпорации "Роснефть", которую возглавляет близкий соратник президента Путина Игорь Сечин и признана НАПК спонсором войны в феврале 2024 года.

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"Победитель предоставил письмо, в котором подтверждает, что владельцем ООО "Везерфорд Украина является публичная компания Weatherford International Public Limited Company. В этом же документе победитель подтверждает тот факт, что его учредителя через ООО "Везерфорд", ООО Везерфорд Холдингз (РУС) продолжают осуществлять деятельность на территории российской федерации во время войны в Украине. Дополнительно эту информацию подтверждает и НАПК, которое разместило публикацию, в которой говорится, что владелец победителя в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года импортировал товаров в Россию на сумму почти 1,5 млрд долларов", - приводит АМКУ позицию жалобщика.

Как отмечается в документе, комиссия АМКУ приняла во внимание то, что победитель тендера ООО "Везерфорд" Украина" и российская "Везерофорд холдингз (РУС) находятся под общим опосредованным контролем швейцарской Weatherford Worldwide Holdings HmbH, и таким образом предоставленная победителем конкурса информация о его отсутствии связей с Российской Федерацией является недостоверной.

"Победитель указал недостоверную информацию, которая является существенной для определения результатов открытых торгов, в части отсутствия связанности участника с российской федерацией. Учитывая приведенное, у заказчика имеются основания для отклонения предложения победителя", - говорится в решении комиссии Антимонопольного комитета.

В резолютивной части своего решения комиссия АМКУ обязала АО "Укргаздобыча" отменить решение об определении ООО "Везерфорд Украина" победителем процедуры закупки.

Напомним, 23 октября 2024 года стало известно, что в тендере "Укргаздобычи" на закупку оборудования на сумму 64 млн гривен приняла участие фирма "Везерфорд Украина" - дочерняя компания ирландско-американской Weatherford International, которая была признана НАПК спонсором войны.

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