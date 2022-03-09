В 2021 году США импортировали из России в среднем около 20,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в месяц.

80% опрошенных американцев поддерживают санкции на импорт российского топлива, несмотря на подорожание в связи с этим газа и нефти.

Об этом говорится в опросе Reuters.

Большинство опрошенных (как республиканцев, так и демократов) убеждены, что покупать у страны-агрессора энергоносители во время введения ею войны нельзя, даже если это существенно повлияет на цены.

Опрос провели 7 и 8 марта. Отмечается, что результаты по сравнению с опросом на прошлой неделе почти не изменились, хотя цены на бензин в США и выросли до рекордных $4,17 за галлон.

Накануне американский президент Джо Байден заявил о введении полного запрета на весь импорт российских нефти и газа в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

По данным Управления энергетической информации (EIA), в 2021 году США импортировали из России в среднем около 20,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в месяц, что составляет около 8% импорта жидкого топлива в США.

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